Кравец о поражении 1:4: «Единственное светлое пятно для «Авангарда» – вратари. С первой смены решили играть в своей зоне»

Теги Авангард Трактор Илья Проскуряков КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Михаил Кравец объяснил причины поражения от «Трактора».

«Авангард» проиграл со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Результат говорит о том, как мы отыграли.

Хотя были моменты, которые могли использовать, и наверняка бы счет был другой. С первой смены почему-то мы решили больше играть в своей зоне.

Это нас больше выматывало, меньше сил оставалось на атаку, допустили ошибки в обороне. В атаке создали недостаточно количество моментов для того, чтобы победить.

Единственное светлое пятно в этом матче – это игра вратарей, и игра в меньшинстве, она была достойна.

Понимаем, над чем надо работать, что нужно сделать, что поменять, обсудим с тренерским штабом, проанализируем.

И команда будет другая на игру с «Металлургом», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.

В матче с «Трактором» после третьей пропущенной шайбы Илья Проскуряков заменил Василия Демченко.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hrafnsmerki
Ясно, дед из ума выжил. Вася 88% это светлое пятно, фиксируем. Проскуряков вышел без игровой практики и в свои 68 лет или сколько ему там смотрелся увереннее и надежнее Васи 88%.
Пайгин и Кисель еле двигаются и походу думают, что минус на минус дают плюс. Но, увы, с очками полезности так не работает. А Михаил Г Кравец продолжает ставить команде безвольный хоккеей, где либо провальные матчи, либо обороняем преимущество в одну шайбу (очень часто безуспешно) весь 3 период.
Сегодня, отставая на 2 шайбы весь 3 период против кризисного Трактора, к 17 минуте 3 периода время в атаке 1:30. Это просто стыдно
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VasyaFilkin
Пайгин в 1 и 2 шайбе просто зрителем был!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Дьяченко
не ну 5 й и правда сыграл достойно,а 94 не факт)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muslim ogly
Откуда она появится другая команда?
Ты пустое место для команды и она тебя уже откровенно сливает! Но ты этого ещё не понял!
Обязательно нужно проиграть ещё три домашних матча?
Пора выходить Курьянову и сказать болельщикам об отставке этого пассажира.
Хотя и сам Курьянов такой же.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den Sh
А я уж подумал, что команда стала на путь выздоровления и сдуру сходил на матч, вот наивный. Ну да ладно, конечно Васю светлым пятном может только незрячий назвать, ну и это ладно. Я хотел бы про другое сказать, конечно в матче всякое может случится и можно проиграть и слабой команде, но на третий период команда выходила не отыгрываться, а обороняться и вот это очень печально.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Кротов
Демченко светлое пятно забавно вратарь играет без ворот в каждой игре ворота теряет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VasyaFilkin
Ответ Alex Novatsky
стабильный зритель не только в сегодняшнем матче
Блин, раньше он хоть забивал. В этом году просто балластом стал теперь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павлик Морозов
-"Мы понимаем что нужно делать". Собрать вещи и уходить из команды! Хватит, каждую игру вы что-то думаете, а ничего не меняется. Большинства как не было, так и нет. Каждую игру вы только надеетесь на Буше и Ткачёва.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Miriev
Были на матче, команда воообше не играет, от силы бросков 5 нанесли, просто днища, нет характера !!!! Кравец шарлатан, пошел вон из команды, скоро люди перестанут ходить, за две минуты до конца половина зрителей встала и ушла
Просто днище
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Черноусов
Ответ Аристарх Ливанов
Нездоровый комментарий, человек не в адеквате, ахтунг!!!
"Светлое пятно - вратари". У него что-то с головой!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера Калемин
Раньше было команда Авангард, а сейчас ХК авангард . Но физрук до последнего хватается (амбиции деньги) за место. Понятно последний шанс. Но команду ТЫ загубил...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Novatsky
Ответ VasyaFilkin
Пайгин в 1 и 2 шайбе просто зрителем был!
стабильный зритель не только в сегодняшнем матче
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VasyaFilkin
Я обращаю ваше внимание, читатели, на то, что мы пропустили первый гол на последней минуте периода! Дело в том, что мы всегда выключаемся на последних минутах. Такова особенность команды Кравца. Не, эта тема и раньше была, но стадия запущенности была не так ужасна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Очнев
Ну невозможно уже смотреть на это безвольное безобразие! Весь ТШ на выход(на кол)!!! Вася днырища ! Оборона ноль! Большинство вообще не работает!!! первую тройку загонял уже,по половине матча на льду!...(((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера Калемин
Курьянов ищи , где Сумманен.? ОН точно может создать команду!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ Валера Калемин
Курьянов ищи , где Сумманен.? ОН точно может создать команду!
Финн лечится.
А зная Курьянова я думаю что тот уже названивает Герсонскому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера Калемин
Играть в своей зоне при никакушей обороне? Ротенберг ему в родинки негодится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аристарх Ливанов
Нездоровый комментарий, человек не в адеквате, ахтунг!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Тарлыков
Демченко его зять что ли? Вратари, конечно, то ещё пятно в Авангарде. Хомченко и Лозебников лучше выглядят у дальневосточников. А они недавно были глубокими бэкапами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodZilla
Похоже на последнюю игру Кравеца в качестве главного тренера Авангарда...
Очень плохо смотрится команда... Бесхребетная какая-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cherpak
во дурной
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий