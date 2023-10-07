Кравец о поражении 1:4: «Единственное светлое пятно для «Авангарда» – вратари. С первой смены решили играть в своей зоне»

Михаил Кравец объяснил причины поражения от «Трактора».

«Авангард» проиграл со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата .

«Результат говорит о том, как мы отыграли.

Хотя были моменты, которые могли использовать, и наверняка бы счет был другой. С первой смены почему-то мы решили больше играть в своей зоне.

Это нас больше выматывало, меньше сил оставалось на атаку, допустили ошибки в обороне. В атаке создали недостаточно количество моментов для того, чтобы победить.

Единственное светлое пятно в этом матче – это игра вратарей, и игра в меньшинстве, она была достойна.

Понимаем, над чем надо работать, что нужно сделать, что поменять, обсудим с тренерским штабом, проанализируем.

И команда будет другая на игру с «Металлургом», – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.

В матче с « » после третьей пропущенной шайбы Илья Проскуряков заменил .