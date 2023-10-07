Кравец о поражении 1:4: «Единственное светлое пятно для «Авангарда» – вратари. С первой смены решили играть в своей зоне»
Михаил Кравец объяснил причины поражения от «Трактора».
«Авангард» проиграл со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Результат говорит о том, как мы отыграли.
Хотя были моменты, которые могли использовать, и наверняка бы счет был другой. С первой смены почему-то мы решили больше играть в своей зоне.
Это нас больше выматывало, меньше сил оставалось на атаку, допустили ошибки в обороне. В атаке создали недостаточно количество моментов для того, чтобы победить.
Единственное светлое пятно в этом матче – это игра вратарей, и игра в меньшинстве, она была достойна.
Понимаем, над чем надо работать, что нужно сделать, что поменять, обсудим с тренерским штабом, проанализируем.
И команда будет другая на игру с «Металлургом», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.
В матче с «Трактором» после третьей пропущенной шайбы Илья Проскуряков заменил Василия Демченко.
Пайгин и Кисель еле двигаются и походу думают, что минус на минус дают плюс. Но, увы, с очками полезности так не работает. А Михаил Г Кравец продолжает ставить команде безвольный хоккеей, где либо провальные матчи, либо обороняем преимущество в одну шайбу (очень часто безуспешно) весь 3 период.
Сегодня, отставая на 2 шайбы весь 3 период против кризисного Трактора, к 17 минуте 3 периода время в атаке 1:30. Это просто стыдно
Ты пустое место для команды и она тебя уже откровенно сливает! Но ты этого ещё не понял!
Обязательно нужно проиграть ещё три домашних матча?
Пора выходить Курьянову и сказать болельщикам об отставке этого пассажира.
Хотя и сам Курьянов такой же.
Просто днище
А зная Курьянова я думаю что тот уже названивает Герсонскому.
Очень плохо смотрится команда... Бесхребетная какая-то