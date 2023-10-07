Кравец чувствует поддержку руководства «Авангарда»: «Нужно доказывать делом, что у нас хорошая команда и тренерский штаб»

Михаил Кравец заявил, что ощущает поддержку руководства «Авангарда».

« » проиграл «Трактору» (1:4) в матче регулярного чемпионата . Команда уступила в шести из восьми последних игр.

– Непростой отрезок для «Авангарда» – и в плане календаря, и результатов. Чувствуете ли вы поддержку от руководства в этот момент?

– Календарь тяжелый для всех. Нет ни одной команды простой. Были бы игры с «Витязем», «Нефтехимиком» или еще с кем-то – был бы такой же напряг.

Единственное, может, даже проще настраиваться на такие игры, потому что все знают, что это за команды – топ-команды, как называют у нас в КХЛ.

По поводу руководства – ощущаю поддержку и понимаю, что из этой ситуации нужно выходить и доказывать делом, что у нас хорошая команда и хороший тренерский штаб, – сказал главный тренер «Авангарда» на пресс-конференции.