Кравец чувствует поддержку руководства «Авангарда»: «Нужно доказывать делом, что у нас хорошая команда и тренерский штаб»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец заявил, что ощущает поддержку руководства «Авангарда».

«Авангард» проиграл «Трактору» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда уступила в шести из восьми последних игр.

– Непростой отрезок для «Авангарда» – и в плане календаря, и результатов. Чувствуете ли вы поддержку от руководства в этот момент?

– Календарь тяжелый для всех. Нет ни одной команды простой. Были бы игры с «Витязем», «Нефтехимиком» или еще с кем-то – был бы такой же напряг.

Единственное, может, даже проще настраиваться на такие игры, потому что все знают, что это за команды – топ-команды, как называют у нас в КХЛ.

По поводу руководства – ощущаю поддержку и понимаю, что из этой ситуации нужно выходить и доказывать делом, что у нас хорошая команда и хороший тренерский штаб, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.

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4 комментария

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Ыжык
Похоже всех все устраивает. Зп капает и хорошо.
+2
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Muslim ogly
Да тебя надо было ещё после ПО убирать!
Сегодняшний Авангард - это прошлогодний Трактор 2.0, который пролетел мимо ПО. Но там главного тренера убрали только вчера.
Курьянов, ты хочешь повторить этот путь? Тогда выйди и прямо скажи об этом болельщикам. Мы тогда хотя бы будем знать, что сезон для Авангарда завершён! А ты продолжай заниматься садомазохизмом!
+2
0
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Антон Фёдоров
тренерский штаб слабый, кроме Звягина
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Сергей Бакин
досвидания
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