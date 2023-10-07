Кравец чувствует поддержку руководства «Авангарда»: «Нужно доказывать делом, что у нас хорошая команда и тренерский штаб»
Михаил Кравец заявил, что ощущает поддержку руководства «Авангарда».
«Авангард» проиграл «Трактору» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда уступила в шести из восьми последних игр.
– Непростой отрезок для «Авангарда» – и в плане календаря, и результатов. Чувствуете ли вы поддержку от руководства в этот момент?
– Календарь тяжелый для всех. Нет ни одной команды простой. Были бы игры с «Витязем», «Нефтехимиком» или еще с кем-то – был бы такой же напряг.
Единственное, может, даже проще настраиваться на такие игры, потому что все знают, что это за команды – топ-команды, как называют у нас в КХЛ.
По поводу руководства – ощущаю поддержку и понимаю, что из этой ситуации нужно выходить и доказывать делом, что у нас хорошая команда и хороший тренерский штаб, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.
Сегодняшний Авангард - это прошлогодний Трактор 2.0, который пролетел мимо ПО. Но там главного тренера убрали только вчера.
Курьянов, ты хочешь повторить этот путь? Тогда выйди и прямо скажи об этом болельщикам. Мы тогда хотя бы будем знать, что сезон для Авангарда завершён! А ты продолжай заниматься садомазохизмом!