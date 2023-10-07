«Миннесота» близка к продлению контракта с Хартманом на 3 года с кэпхитом около 4 млн долларов

Теги Миннесота НХЛ Райан Хартман Эллиотт Фридман Хоккей

«Миннесота» близка к продлению контракта с форвардом Райаном Хартманом на 3 года.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, кэпхит игрока может составить около 4 миллионов долларов. 

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 37 (15+22) очков при 90 минутах штрафа. 

В 5 играх плей-офф он добавил 5 (2+3) баллов. 

Новый сезон станет последним по его текущему контракту с кэпхитом 1,7 млн долларов. 

 

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1 комментарий

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Павел павел
не слишком ли много 4 ляма?
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