«Миннесота» близка к продлению контракта с Хартманом на 3 года с кэпхитом около 4 млн долларов
«Миннесота» близка к продлению контракта с форвардом Райаном Хартманом на 3 года.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, кэпхит игрока может составить около 4 миллионов долларов.
В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 37 (15+22) очков при 90 минутах штрафа.
В 5 играх плей-офф он добавил 5 (2+3) баллов.
Новый сезон станет последним по его текущему контракту с кэпхитом 1,7 млн долларов.
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