«Миннесота» близка к продлению контракта с Хартманом на 3 года с кэпхитом около 4 млн долларов

«Миннесота» близка к продлению контракта с форвардом Райаном Хартманом на 3 года.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, кэпхит игрока может составить около 4 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (15+22) очков при 90 минутах штрафа.

В 5 играх плей-офф он добавил 5 (2+3) баллов.

Новый сезон станет последним по его текущему контракту с кэпхитом 1,7 млн долларов.