«Миннесота» впервые выиграла матч плей-офф НХЛ во 2-м овертайме. Хартман забросил победную шайбу на 93-й минуте
«Миннесота» впервые выиграла матч плей-офф НХЛ во 2-м овертайме.
«Уайлд» обыграли «Даллас» (3:2 2ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).
Автором победной шайбы стал форвард Райан Хартман на 92:20.
Ранее самым длинным в истории «Миннесоты» был матч с «Анахаймом» в финале Западной конференции в 2003 году (0:1 2ОТ, 88:06).
Все остальные кубковые игры, доходившие до овертайма, завершались в первом дополнительном отрезке.
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