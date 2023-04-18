«Миннесота» впервые выиграла матч плей-офф НХЛ во 2-м овертайме. Хартман забросил победную шайбу на 93-й минуте

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Райан Хартман Хоккей

«Миннесота» впервые выиграла матч плей-офф НХЛ во 2-м овертайме.

«Уайлд» обыграли «Даллас» (3:2 2ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0). 

Автором победной шайбы стал форвард Райан Хартман на 92:20.

Ранее самым длинным в истории «Миннесоты» был матч с «Анахаймом» в финале Западной конференции в 2003 году (0:1 2ОТ, 88:06).

Все остальные кубковые игры, доходившие до овертайма, завершались в первом дополнительном отрезке. 

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