Тренер «Миннесоты» Эвасон отправил Хартмана в запас из-за частых удалений. Форвард получил 21 минуту штрафа в трех последних матчах

Теги Филадельфия Миннесота НХЛ Дин Эвасон Райан Хартман Хоккей

Райан Хартман пропустит предстоящий матч «Миннесоты» из-за недисциплинированной игры.

Нападающий «Уайлд» не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» по решению главного тренера Дина Эвасона.

Специалист мотивировал это решение слишком большим количеством удалений со стороны хоккеиста.

Хартман получил в общей сложности 21 минуту штрафа в трех последних матчах. 10 минут в игре с «Каролиной», 7 минут – в матче с «Флоридой», 4 минуты – в игре с «Тампой».

Форвард набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 2» в 25 матчах регулярного чемпионата. 

1 комментарий

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Амфитрион
Да, и вновь молвил глас истину... один, бл., успешный год - не показатель!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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