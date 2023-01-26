Тренер «Миннесоты» Эвасон отправил Хартмана в запас из-за частых удалений. Форвард получил 21 минуту штрафа в трех последних матчах

пропустит предстоящий матч «Миннесоты» из-за недисциплинированной игры.

Нападающий «Уайлд» не примет участие в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии» по решению главного тренера .

Специалист мотивировал это решение слишком большим количеством удалений со стороны хоккеиста.

Хартман получил в общей сложности 21 минуту штрафа в трех последних матчах. 10 минут в игре с «Каролиной», 7 минут – в матче с «Флоридой», 4 минуты – в игре с «Тампой».

Форвард набрал 14 (5+9) очков при полезности «минус 2» в 25 матчах регулярного чемпионата.