Овечкин – лучший российский снайпер сезона НХЛ с 42 голами. Капризов, Кузьменко, Кучеров и Панарин вошли в топ-5
Александр Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ с 42 голами.
Капитан «Вашингтона» завершил регулярный чемпионат, разделив 9-е место в гонке снайперов лиги с Нэтаном Маккинноном, Картером Верхэге и Марком Шайфли.
Всего Овечкин набрал 75 (42+33) баллов в 73 играх сезона.
Второе место в списке лучших российских снайперов минувшего регулярного чемпионата НХЛ занял Кирилл Капризов из «Миннесоты», забивший 40 голов в 67 играх. Третьим в списке стал Андрей Кузьменко из «Ванкувера» с 39 шайбами в 81 матче.
В топ-5 лучших российских снайперов сезона также вошли Никита Кучеров («Тампа», 30 в 82 играх) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 29 в 82 матчах).
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