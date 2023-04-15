Овечкин – лучший российский снайпер сезона НХЛ с 42 голами. Капризов, Кузьменко, Кучеров и Панарин вошли в топ-5

Александр Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ с 42 голами.

Капитан « » завершил регулярный чемпионат, разделив 9-е место в гонке снайперов лиги с Нэтаном Маккинноном, Картером Верхэге и Марком Шайфли.

Всего Овечкин набрал 75 (42+33) баллов в 73 играх сезона.

Второе место в списке лучших российских снайперов минувшего регулярного чемпионата занял из «Миннесоты», забивший 40 голов в 67 играх. Третьим в списке стал Андрей Кузьменко из «Ванкувера» с 39 шайбами в 81 матче.

В топ-5 лучших российских снайперов сезона также вошли Никита Кучеров (« », 30 в 82 играх) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 29 в 82 матчах).