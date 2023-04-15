Овечкин – лучший российский снайпер сезона НХЛ с 42 голами. Капризов, Кузьменко, Кучеров и Панарин вошли в топ-5

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Ванкувер Миннесота Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Кирилл Капризов Андрей Кузьменко Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским снайпером сезона НХЛ с 42 голами.

Капитан «Вашингтона» завершил регулярный чемпионат, разделив 9-е место в гонке снайперов лиги с Нэтаном Маккинноном, Картером Верхэге и Марком Шайфли.

Всего Овечкин набрал 75 (42+33) баллов в 73 играх сезона.

Второе место в списке лучших российских снайперов минувшего регулярного чемпионата НХЛ занял Кирилл Капризов из «Миннесоты», забивший 40 голов в 67 играх. Третьим в списке стал Андрей Кузьменко из «Ванкувера» с 39 шайбами в 81 матче.

В топ-5 лучших российских снайперов сезона также вошли Никита КучеровТампа», 30 в 82 играх) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 29 в 82 матчах).

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12 комментариев

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Фанат Ференцвароша
Ответ vdvbill.e1.ru
Конечно, 25 лет назад было по другому
Раньше какая то искра была у российских хоккеистов. Как бы не ругали СССР, но воспитали там людей с большой харизмой. В 90 х и начале нулевых играли хоккеисты с советским характером. Не то что сейчас, всякие психопаты Никитушки, стеклянные Карапузовы, Коркинцы которые дальше первого раунда не пройдут, и вишенка в торте политический активист Овечкин
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vdvbill.e1.ru
Ответ Фанат Ференцвароша
Даже посредственный Брок Нелсон из Айлендерс был бы в этом списке на 4 месте))) Это говорит об уровне нынешних российских хоккеистов в НХЛ
Конечно, 25 лет назад было по другому
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Фанат Ференцвароша
Даже посредственный Брок Нелсон из Айлендерс был бы в этом списке на 4 месте))) Это говорит об уровне нынешних российских хоккеистов в НХЛ
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Вадим Скорин
Из россиян отметим Кирилла Марченко с рекордом новичка в дебютом сезоне по шайбам в "Коламбусе" 21 шайба (было 20 у Пьера Люка Дюбуа в сезоне 2017/18). И Андрея Кузьменко с бомбардирским рекордом в дебютом сезоне за "Ванкувер" 39 + 35 = 74 очка. Было 66 очков у Эллиаса Петтерссена(в сезоне 2018/19), также Андрей установил рекорд по шайбам в дебютом сезоне 39 шайб, опередив Павла Буре с 34 шайбами в сезоне 1991/92. Да это рекорды франшиз, теперь ждём от них рекордов НХЛ.
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hhlg
И это с Ширями/Кубелями и без топ-центра в 37 лет. Настоящее величие! ;)
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jonnysilverhand01
Авечкину, пора на пенсию!
+2
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Контрольный выстрел
А Шмурнов на каком месте?
+5
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Пинающий Достоинства
Не удивительная новость)
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Direct free kick
Даже несмотря на феерию Маккинона в последней игре остался в 10-ке по голам в сезоне
+4
-1
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Direct free kick
Ответ IrbIS
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Неужели и Хоу обошёл по голам?
+3
-1
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IrbIS
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Коэн Варвар
Ответ Sanan1908
Овечкин конечно большой профессионал. В 37 забить 40+ это круто
Это очень круто!
+7
-4
+3
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Sanan1908
Овечкин конечно большой профессионал. В 37 забить 40+ это круто
+25
-4
+21
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