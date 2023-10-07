Сергеев о 3:2 с ЦСКА: «Держали в голове, что это первая игра Серебрякова за СКА, хотели ему помочь. Но он нам тоже здорово помог»
Артем Сергеев отметил игру вратаря СКА Никиты Серебрякова в матче с ЦСКА (3:2).
Голкипер провел первый матч за новый клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ после перехода из «Адмирала».
«В голове держали, что это первая его игра, хотели ему помочь. Но он нам тоже сегодня здорово помог. Думаю, был хороший темп в игре, и его надо было выдержать.
Не сказал бы, что игра [против бывшего клуба] была принципиальной, но эмоционально точно она была яркой, скрывать не буду. Никакого негатива. Тут скрывать нечего – ждешь большие игры», – сказал защитник СКА.
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