Сергеев о 3:2 с ЦСКА: «Держали в голове, что это первая игра Серебрякова за СКА, хотели ему помочь. Но он нам тоже здорово помог»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Артем Сергеев Никита Серебряков ТАСС Хоккей

Артем Сергеев отметил игру вратаря СКА Никиты Серебрякова в матче с ЦСКА (3:2).

Голкипер провел первый матч за новый клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ после перехода из «Адмирала». 

«В голове держали, что это первая его игра, хотели ему помочь. Но он нам тоже сегодня здорово помог. Думаю, был хороший темп в игре, и его надо было выдержать.

Не сказал бы, что игра [против бывшего клуба] была принципиальной, но эмоционально точно она была яркой, скрывать не буду. Никакого негатива. Тут скрывать нечего – ждешь большие игры», – сказал защитник СКА

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