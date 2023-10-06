Ротенберг о Серебрякове против ЦСКА: «Пришел и сыграл матч жизни. С корабля на бал, как говорится»

Теги ЦСКА СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Никита Серебряков Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча СКА против ЦСКА (3:2).

– Много было ярких моментов в сегодняшнем матче. Мне больше запомнилось, как вы классно реализовывали численное неравенство.

– Мы очень много тренировались. С последней игры здесь – шестой игры плей-офф – сделано много выводов.

Мы очень много тренировались, работали. Над спецбригадами очень сильно работали. Проделана большая работа.

Огромная благодарность команде, вратарю нашему, который пришел и сыграл игру жизни. С корабля на бал, как говорится. Молодцы все.

Конечно, благодарность болельщикам нашим. Полные трибуны сегодня – значит, мы идем в правильном направлении.

Очень сильный соперник, нам было непросто. Мы трудности преодолели как команда. Работаем дальше, готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ворота СКА защищал Никита Серебряков. Это был его первый матч в составе клуба.

Серебряков выиграл первый матч за СКА – отразил 34 из 36 бросков против ЦСКА

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16 комментариев

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PEGEON
Новая игрушка Ромке понравилась. И пока не надоела)
+19
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Олег Васин
Клоун
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Александр Филиппов
жизни 🤦
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Голуби в траве
Как на " Дороге жизни" , в Ленинграде, не добавил случайно?
+8
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Alexander91
Вы много тренировались? 🎤 а то с двух раз непонятно. Матч регулярного чемпионата=матч жизни,да что ты несешь🤦🏻‍♂️
+4
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Machine Head
Роман Борисович прекращайте гнать пургу . У нас глаза не на заднице . И в хоккее пониманием не меньше вашего , а может и больше .
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Ярославец75
Пришел по дороге жизни?
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Дмитрий9779
Сыграл и правда отлично,выручил.
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Голуби в траве
Какой полный стадион, господи, плеши по 10_20 мест. Очки купи что ли. Про полные стадионы всё поёт, что с белорусами , что на его матчах
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Mechanix
с корабля на бал...
из Адмирала в балаган им. Йозе Марино
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Mechanix
у Серебрякова начало получилось конечно весьма обескураживающее, но молодец, не рассыпался... в целом, хорошо сыграл
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KasperSurgut
Важно как в итоге сезон отыграет...)) 800 матчей просмотр может утомить игрока)
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Machine Head
🤡#1
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alklimov2018
ЦСКА конечно нужно закрывать проблему с вратарем. Удивляюсь, что они всерьез полагались на Федотова.
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