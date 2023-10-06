Ротенберг о Серебрякове против ЦСКА: «Пришел и сыграл матч жизни. С корабля на бал, как говорится»

Роман Ротенберг высказался после матча СКА против ЦСКА (3:2).

– Много было ярких моментов в сегодняшнем матче. Мне больше запомнилось, как вы классно реализовывали численное неравенство.

– Мы очень много тренировались. С последней игры здесь – шестой игры плей-офф – сделано много выводов.

Мы очень много тренировались, работали. Над спецбригадами очень сильно работали. Проделана большая работа.

Огромная благодарность команде, вратарю нашему, который пришел и сыграл игру жизни. С корабля на бал, как говорится. Молодцы все.

Конечно, благодарность болельщикам нашим. Полные трибуны сегодня – значит, мы идем в правильном направлении.

Очень сильный соперник, нам было непросто. Мы трудности преодолели как команда. Работаем дальше, готовимся к следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ворота СКА защищал . Это был его первый матч в составе клуба.

Серебряков выиграл первый матч за СКА – отразил 34 из 36 бросков против ЦСКА