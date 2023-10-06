Ротенберг об игре Серебрякова с ЦСКА: «Спортивный подвиг. Недавно посмотрел фильм «Пазманский дьявол» – рекомендую. Никита знает систему»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Павел Дедунов Андрей Педан Роман Ротенберг Юхан Маттссон Никита Серебряков Святослав Гребенщиков Брендан Лайпсик Степан Фальковский Иван Зинченко Хоккей

Роман Ротенберг назвал спортивным подвигом игру Никиты Серебрякова с ЦСКА.

СКА победил ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Серебряков отразил 34 из 36 бросков.

– Чем так хорош Никита Серебряков? СКА охотился за ним примерно полгода, и сразу его поставили в ворота. Он действительно сегодня ночью прилетел?

– Пусть это останется внутри команды. Он вышел из самолета, сыграл и победил. Это спортивный подвиг.

Недавно я смотрел фильм про боксера – «Пазманский дьявол». Всем рекомендую его. Там такая история – человек стал инвалидом, а потом восстановился, вышел и победил. Бывают еще сложнее ситуации. у нас, Слава Богу, все в порядке со здоровьем.

Что касается Никиты Серебрякова, мы с ним отработали всю серию с белорусами. Он знает всю нашу систему – как играют наши защитники, как вливаться в команду. Он всех ребят знает – мы месяц на базе жили вместе и работали вместе. Все здорово сыграли.

Когда победа – в нее каждый игрок вносит вклад. В первую очередь вратарь, но и защитники, и нападающие, и тренерский штаб.

Мы понимали, что в хоккей не выиграть без вратаря – как бы мы ни старались. Вспомните наши матчи прошлого сезона.

Мы часто снимали вратаря и играли вшестером – как в матче с «Витязем». Тогда сняли вратаря в середине второго периода. Понимали, что больше шансов выиграть без голкипера.

Так складывалась ситуация – это хоккей, надо всегда искать варианты. Рады, что у нас есть сильные вратари. Не только Никита, но и другие сильные ребята. Есть резервы.

В спорте и в жизни все бывает, случаются травмы. У нас Педан вернется, Дай Бог, к плей-офф. Фальковский с переломом.

У Лайпсика серьезное сотрясение. Маттссона месяц нет. Это серьезные потери. С учетом такого опыта нужны резервы. И у нас они на сегодняшний день есть.

Вышли ребята – Зинченко, Гребенщиков, Дедунов. Они сделали эту разницу. Работали и добавили нам то, чего не хватало.

Ребята забили свои голы. И вратарь на месте. Это командная победа. Команда выигрывает, а тренер – проигрывает, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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5 комментариев

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Павел Вовченко
От куда у него столько времени? Человек оркестр! Талант!
+6
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zenit1925roma1927
"Он вышел из самолёта, сыграл и победил"

Так у Серебрякова тоже ноги самолетные что-ли теперь?
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Alex Rhea
голливуд какой-то зырит, и зачем?
+1
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Arti22
Ну хоть не сказал, что блокаду Ленинграда прорвали, уже неплохо)
0
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svft
газпромный дьявол
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