Ротенберг об игре Серебрякова с ЦСКА: «Спортивный подвиг. Недавно посмотрел фильм «Пазманский дьявол» – рекомендую. Никита знает систему»
Роман Ротенберг назвал спортивным подвигом игру Никиты Серебрякова с ЦСКА.
СКА победил ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Серебряков отразил 34 из 36 бросков.
– Чем так хорош Никита Серебряков? СКА охотился за ним примерно полгода, и сразу его поставили в ворота. Он действительно сегодня ночью прилетел?
– Пусть это останется внутри команды. Он вышел из самолета, сыграл и победил. Это спортивный подвиг.
Недавно я смотрел фильм про боксера – «Пазманский дьявол». Всем рекомендую его. Там такая история – человек стал инвалидом, а потом восстановился, вышел и победил. Бывают еще сложнее ситуации. у нас, Слава Богу, все в порядке со здоровьем.
Что касается Никиты Серебрякова, мы с ним отработали всю серию с белорусами. Он знает всю нашу систему – как играют наши защитники, как вливаться в команду. Он всех ребят знает – мы месяц на базе жили вместе и работали вместе. Все здорово сыграли.
Когда победа – в нее каждый игрок вносит вклад. В первую очередь вратарь, но и защитники, и нападающие, и тренерский штаб.
Мы понимали, что в хоккей не выиграть без вратаря – как бы мы ни старались. Вспомните наши матчи прошлого сезона.
Мы часто снимали вратаря и играли вшестером – как в матче с «Витязем». Тогда сняли вратаря в середине второго периода. Понимали, что больше шансов выиграть без голкипера.
Так складывалась ситуация – это хоккей, надо всегда искать варианты. Рады, что у нас есть сильные вратари. Не только Никита, но и другие сильные ребята. Есть резервы.
В спорте и в жизни все бывает, случаются травмы. У нас Педан вернется, Дай Бог, к плей-офф. Фальковский с переломом.
У Лайпсика серьезное сотрясение. Маттссона месяц нет. Это серьезные потери. С учетом такого опыта нужны резервы. И у нас они на сегодняшний день есть.
Вышли ребята – Зинченко, Гребенщиков, Дедунов. Они сделали эту разницу. Работали и добавили нам то, чего не хватало.
Ребята забили свои голы. И вратарь на месте. Это командная победа. Команда выигрывает, а тренер – проигрывает, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Так у Серебрякова тоже ноги самолетные что-ли теперь?