Толчинский о 3:2 с ЦСКА: «СКА важно это закрепить, играя так хорошо против любых соперников»

Сергей Толчинский оценил победу СКА над ЦСКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Вы не забивали со 2 сентября, но теперь забросили вторую шайбу в сезоне. Как важно это лично для вас?

— Всегда приятно прервать такую неприятную серию. Все равно всегда испытываешь давление. Хотя стараешься от этого отвлечься, не думать. Но постоянно начинаешь переживать. Загоняешься по этому поводу. И хорошо, что теперь гора свалилась с плеч.

— Эта шайба вошла бы в топ‑10 самых красивых голов Толчинского?

— Да их там немного было. А что, получился красивым гол?

— Почему и вы, и Воробьев бросили Федотову именно в «домик»?

— Если честно, я в жизни никогда так не забивал. Не понимаю, как вообще туда положил. А тут просто почему‑то решил бросить вратарю между щитков, вообще не думая. Ну, а Воробей сказал, что уже знает его, и давно Федотову так бил.

— Там у него слабое место? Высокому голкиперу трудно сложиться?

— Видимо, да — я не знаю. Но Воробьев прямо нацелено туда бросал. А у меня просто в последнюю секунду возникла такая мысль.

— СКА вернулся в зону плей‑офф. Эта большая победа поможет прервать аномалию, когда вы достаточно долго находитесь вне кубковой восьмерки?

— Конечно, поможет и придаст уверенности. Сегодня отличная была игра. Важно это закрепить, играя так хорошо не только против , но и любых соперников, — сказал форвард СКА.