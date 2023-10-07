Ротенберг о матче с ЦСКА: «Посмотрите игры НХЛ – каждый забивает в меньшинстве. Надо сыграть в тайминге. У нас новорожденная команда»
Роман Ротенберг высказался о голе СКА при игре в меньшинстве.
СКА победил ЦСКА (3:2) в матче чемпионата КХЛ. Третий гол питерцы забили при игре в меньшинстве.
– Два ваших последних гола получились почти одинаковыми – контратака и выход один на один с Федотовым. Это следствие того, что хорошо изучили соперника?
– Это следствие огромной работы всей команды. Поменяли тактику, поменяли многие детали с прошлого сезона.
Поменяли многих ребят. Вы видите, что у нас другой вратарь в этом сезоне. У нас новорожденная команда. Можем играть еще лучше.
А в моментах с голами ребята хорошо двигали шайбу вперед. То, что мы и просили. Голы в меньшинстве постоянно тренируем. Контратака в меньшинстве – это современный хоккей.
Если вы посмотрите матчи НХЛ – там каждая команда забивает в меньшинстве. Надо просто сыграть в тайминге, поймать этот момент.
Понимали, что возможность есть. Мы и в большинстве забили – это тоже важно.
Мы много обсуждаем, разговариваем – у нас творческий подход. Хоккей – это игра. Нужны креатив, творчество. Будем добавлять в этом.
Можем играть еще лучше, забивать больше. Будем еще больше бросать, особенно наши защитники, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Как там игроки могут играть за него, он просто с другой галактики.