Ротенберг о матче с ЦСКА: «Посмотрите игры НХЛ – каждый забивает в меньшинстве. Надо сыграть в тайминге. У нас новорожденная команда»

Роман Ротенберг высказался о голе СКА при игре в меньшинстве.

СКА победил (3:2) в матче чемпионата . Третий гол питерцы забили при игре в меньшинстве.

– Два ваших последних гола получились почти одинаковыми – контратака и выход один на один с Федотовым. Это следствие того, что хорошо изучили соперника?

– Это следствие огромной работы всей команды. Поменяли тактику, поменяли многие детали с прошлого сезона.

Поменяли многих ребят. Вы видите, что у нас другой вратарь в этом сезоне. У нас новорожденная команда. Можем играть еще лучше.

А в моментах с голами ребята хорошо двигали шайбу вперед. То, что мы и просили. Голы в меньшинстве постоянно тренируем. Контратака в меньшинстве – это современный хоккей.

Если вы посмотрите матчи – там каждая команда забивает в меньшинстве. Надо просто сыграть в тайминге, поймать этот момент.

Понимали, что возможность есть. Мы и в большинстве забили – это тоже важно.

Мы много обсуждаем, разговариваем – у нас творческий подход. Хоккей – это игра. Нужны креатив, творчество. Будем добавлять в этом.

Можем играть еще лучше, забивать больше. Будем еще больше бросать, особенно наши защитники, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.