Мамин после 2:3 от СКА: «У ЦСКА еще 5 матчей против Питера. Дальше все будет нормально»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Максим Мамин Хоккей

Максим Мамин оценил поражение ЦСКА от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— ЦСКА провел очень мощную игру. Вы много бросали, оказывали силовое давление на соперника, создавали моменты. Чего ЦСКА не хватило для победы?

— Сейчас трудно сказать. Мы показывали хороший хоккей, но результат неудовлетворительный. Нам надо играть еще лучше, добавлять в реализации моментов. Плюс пропустили обидный гол в большинстве.

Посмотрим, что будет дальше. У нас еще пять матчей в регулярке против Питера. Думаю, дальше все будет нормально.

— У ЦСКА не все хорошо с результатами на старте сезона. Чувствуете, что прибавляете в качестве игры?

— Да, чувствуем. Понимаем, что запас еще есть. Будем дальше добавлять, – сказал форвард ЦСКА.

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1 комментарий

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Cever
"Булитёр", блин... Столько моментов запорол. Позор.
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