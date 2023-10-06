Владимир Крикунов: «Понятно, почему в СКА недовольны календарем. На другой конец России летают все, но после этого принято ставить домашнюю серию»

Теги ЦСКА СКА Владимир Крикунов КХЛ Никита Серебряков Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов оценил матч между ЦСКА и СКА.

СКА победил со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень качественный матч в Москве выдали ЦСКА и СКА. Конечно, команды изначально были в немного разном состоянии.

Москвичи проводили пятый подряд матч дома. Петербуржцы же завершали безумную шестиматчевую гостевую серию, которая захватила и Дальний Восток.

Понятно, почему в СКА недовольны календарем: на другой конец страны летают все команды, но обычно принято после этого выезда ставить домашнюю серию.

Матч пошел так, что гостям и на старте первого, и на старте второго периода приходилось отыгрываться, причем вины Серебрякова в пропущенных шайбах не было ни малейшей: сначала Каменев сработал на добивании, а потом спасти помешал рикошет.

В целом же новичок СКА выглядел очень уверенно, не раз выручал. СКА сдержал натиск соперника и довел матч до заслуженной победы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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