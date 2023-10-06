Владимир Крикунов: «Понятно, почему в СКА недовольны календарем. На другой конец России летают все, но после этого принято ставить домашнюю серию»

Владимир Крикунов оценил матч между ЦСКА и СКА.

СКА победил со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень качественный матч в Москве выдали ЦСКА и СКА. Конечно, команды изначально были в немного разном состоянии.

Москвичи проводили пятый подряд матч дома. Петербуржцы же завершали безумную шестиматчевую гостевую серию, которая захватила и Дальний Восток.

Понятно, почему в СКА недовольны календарем: на другой конец страны летают все команды, но обычно принято после этого выезда ставить домашнюю серию.

Матч пошел так, что гостям и на старте первого, и на старте второго периода приходилось отыгрываться, причем вины Серебрякова в пропущенных шайбах не было ни малейшей: сначала Каменев сработал на добивании, а потом спасти помешал рикошет.

В целом же новичок СКА выглядел очень уверенно, не раз выручал. СКА сдержал натиск соперника и довел матч до заслуженной победы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.