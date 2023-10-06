Заварухин о 4:0 с «Сибирью»: «23 блокированных броска. Ребята пластались, трудились и заслужили победу»

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Сибири» (4:0).

«Потрясающая атмосфера в Новосибирске, интересная игра для болельщиков. Знали, что первые 10 минут соперник будет активно играть, болельщики гнали вперед. Где-то справлялись в выходом из-под прессинга, где-то подчищал Вова Галкин.

Провели хорошую контратаку, охладили команду. 23 блокированных броска, ребята пластались.

Отзеркалили первый матч в Новосбирске? Я говорил, что надо взять лучшее из той игры, согласен, что реализовали моменты, здесь много оборонялись, ребята трудились и заслужили победу.

Когда ждать ? Пока обследование идет, сегодня не могу ответить на этот вопрос, через две игры будет понятно. Блэкер пока только катается без шайбы, в ближайшее время травмированных ждать не стоит», – сказал главный тренер « » .

«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх