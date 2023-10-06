Заварухин о 4:0 с «Сибирью»: «23 блокированных броска. Ребята пластались, трудились и заслужили победу»

Теги Сибирь Автомобилист травмы болельщики Николай Заварухин КХЛ Джесси Блэкер Кертис Волк Владимир Галкин Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Сибири» (4:0).

«Потрясающая атмосфера в Новосибирске, интересная игра для болельщиков. Знали, что первые 10 минут соперник будет активно играть, болельщики гнали вперед. Где-то справлялись в выходом из-под прессинга, где-то подчищал Вова Галкин.

Провели хорошую контратаку, охладили команду. 23 блокированных броска, ребята пластались.

Отзеркалили первый матч в Новосбирске? Я говорил, что надо взять лучшее из той игры, согласен, что реализовали моменты, здесь много оборонялись, ребята трудились и заслужили победу.

Когда ждать Волка? Пока обследование идет, сегодня не могу ответить на этот вопрос, через две игры будет понятно. Блэкер пока только катается без шайбы, в ближайшее время травмированных ждать не стоит», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх

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5 комментариев

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сергей ожиганов
Ответ heivani
Наименьшее количество пропущенных шайб на Востоке говорит само за себя.Никогда не отличались надёжностью при игре в меньшинстве,но нынче превзошли наши ожидания в этом аспекте.Вроде небольшие изменения в защитной линии,но приход Осипова и Воробьева благоприятно сказывается на общем фоне игры в обороне.Ну,и Аликин с Галкиным,пожалуй самая стабильная пара в лиге по части надёжности.
Не только на востоке а в КХЛ, вратари здорово играют
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Иван Иванович
Ответ heivani
Наименьшее количество пропущенных шайб на Востоке говорит само за себя.Никогда не отличались надёжностью при игре в меньшинстве,но нынче превзошли наши ожидания в этом аспекте.Вроде небольшие изменения в защитной линии,но приход Осипова и Воробьева благоприятно сказывается на общем фоне игры в обороне.Ну,и Аликин с Галкиным,пожалуй самая стабильная пара в лиге по части надёжности.
Как говорится «тьфу тьфу тьфу (через левое плечо)»
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heivani
Наименьшее количество пропущенных шайб на Востоке говорит само за себя.Никогда не отличались надёжностью при игре в меньшинстве,но нынче превзошли наши ожидания в этом аспекте.Вроде небольшие изменения в защитной линии,но приход Осипова и Воробьева благоприятно сказывается на общем фоне игры в обороне.Ну,и Аликин с Галкиным,пожалуй самая стабильная пара в лиге по части надёжности.
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oldgordon
В последних играх оборона выглядит неплохо. Здорово, что Галкин отстоял на ноль, отлично действовал клюшкой. Такая игра должна придать уверенности ему. Жаль, что нападающие не реализовали несколько выходов один на один с вратарем.
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Иван Иванович
Ответ oldgordon
В последних играх оборона выглядит неплохо. Здорово, что Галкин отстоял на ноль, отлично действовал клюшкой. Такая игра должна придать уверенности ему. Жаль, что нападающие не реализовали несколько выходов один на один с вратарем.
Очень хорошо что забили не все!)) Оставили до нужных времен забитые шайбы)
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