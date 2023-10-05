Форвард «Автомобилиста» Макеев: «К 300-летию Екатеринбурга за нами должок – Кубок Гагарина»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Хоккей

Алексей Макеев заявил о цели выиграть Кубок Гагарина с «Автомобилистом».

– Какую задачу ставите перед собой в этом сезоне?

– Я – парень с Урала, простой, деревенский (смеется). Прошлый сезон пропустил, поэтому в этом сезоне вместе с командой обязан выстрелить.

За нами должок – к 300-летию Екатеринбурга городу и всему нашему региону нужен подарок. Обязаны бороться за Кубок Гагарина! – сказал форвард «Автомобилиста».

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4 комментария

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ilyasfayzullin@icloud.com
🤣
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Ilya Ilya
А если кубка не будет, то как его зовут?))
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Ilya Ilya
Не, если честно, то заголовок не соответствует тексту в статье
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Болельщик МГ
Ответ ilyasfayzullin@icloud.com
🤣
Все сказал одним смайликом )
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