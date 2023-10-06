Браташ о 2:3 от «Адмирала»: «Один из лучших матчей в плане игры с шайбой – это порадовало. Было много моментов. Реализация страдает, к сожалению»

Олег Браташ высказался после матча против «Адмирала» (2:3).

– Хорошая содержательная игра получилась сегодня. Много моментов, в частности у нас. Один из лучших матчей в плане игры с шайбой – это порадовало. Результат, конечно, не порадовал.

Законы хоккея никто не отменял, поэтому в решающий момент два нападающих привезли нам удаления в зоне соперника. Об этом мы говорим весь сезон, но, к сожалению, все равно это продолжается. Одно дело, когда ты ценой удаления спасаешь команду, а другое – когда на ровном месте ты удаляешься в зоне соперника, особенно два раза в концовке.

– « » в осенней части чемпионата выдала хорошую серию, набирая очки. Насколько это энергозатратно для команды? Или команда не обращает на это внимания, потому что серия идет, надо продолжать в том же духе.

– Мы вообще не думаем ни о каких сериях и не мыслим глобально. Мы идем от игры к игре, и к каждой мы готовимся отдельно, не глядя ни на турнирную таблицу, ни на очки. Есть игра, и есть задача – победить. Одна серия заканчивается, значит, потом другая наступит.

– Какие плюсы вы еще бы выделили в сегодняшней игре?

– Я сказал уже про плюсы: наша игра с шайбой. Они услышали и приняли то, что мы им перед игрой посоветовали. Сегодня был контроль шайбы и создание острых моментов. К сожалению, реализация страдает, – сказал главный тренер «Лады» .