Тамбиев после 3:2 с «Ладой»: «Первый раз в сезоне «Адмирал» выиграл две игры подряд. Надеюсь, это придаст ребятам уверенности»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Лады» (3:2).

« » одержал победу во втором матче подряд. 5 октября клуб обыграл «Ладу» в овертайме со счетом 2:1.

В следующей игре, 8 октября, команда сыграет с «Ак Барсом».

– Упорный матч, как и первый. « » – организованная команда, не просто так одиннадцать игр с набранными очками. Мы рады, что оба раза здесь смогли их обыграть.

Даже при счете 2:2 дотерпели, заработали большинство и реализовали его. Первый раз в сезоне мы выиграли две игры подряд. Надеюсь, это придаст ребятам уверенности и рабочую атмосферу. Молодцы ребята, сплачиваются.

Ребят и болельщиков с победой. Сегодня поулыбаемся, а через день следующий серьезный соперник. Будем готовиться.

– Дорогого стоят две эти победы подряд? Спаренные матчи, времени между играми почти нет.

– В все плотно, и любая победа дает уверенность команде. Ребята начинают улыбаться в раздевалке. Вроде прошло всего тринадцать игр, а у «Адмирала» столько непростых моментов уже было.

Команда – это живой механизм, нельзя ее лишний раз трогать. Молодцы, что они вокруг этой ситуации еще больше сплотились. Большое им спасибо.

– Чем-нибудь отличаются вчерашняя и сегодняшняя игры?

– Плюс-минус одинаковые: кто кого перетерпит, кто воспользуется ошибкой соперника. Мы похожи с «Ладой» по стилю игры: все в мелочах, нюансах. Тем более меньше суток на подготовку, – сказал главный тренер «Адмирала» .