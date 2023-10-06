Форвард «Торпедо» Летунов – лидер КХЛ по числу выигранных единоборств. В топ-10 попал только один защитник
Форвард «Торпедо» Максим Летунов – лидер КХЛ по числу выигранных единоборств.
Примечательно, что в топ-10 текущих лидеров лиги по этому показателю вошел всего один защитник – Егор Аланов из «Сибири».
27-летний Летунов выиграл 177 единоборств при 12 (8+4) очках в 14 играх сезона.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Максим Летунов («Торпедо») – 177;
2. Александр Волков («Динамо» Минск) – 167;
3. Аркадий Шестаков («Барыс») – 152;
4. Трой Джозефс («Лада») – 151;
5. Максим Цыплаков («Спартак») – 150;
6. Георгий Иванов («Локомотив») – 149;
7. Артур Каюмов («Локомотив») – 146;
8-10. Кертис Волк («Автомобилист»), Егор Аланов и Артем Михеев (оба – «Сибирь») – по 143;
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