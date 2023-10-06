Форвард «Торпедо» Летунов – лидер КХЛ по числу выигранных единоборств. В топ-10 попал только один защитник

Форвард «Торпедо» Максим Летунов – лидер КХЛ по числу выигранных единоборств.

Примечательно, что в топ-10 текущих лидеров лиги по этому показателю вошел всего один защитник – Егор Аланов из « ».

27-летний Летунов выиграл 177 единоборств при 12 (8+4) очках в 14 играх сезона.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. (« ») – 177;

2. Александр Волков (« » Минск) – 167;

3. Аркадий Шестаков (« ») – 152;

4. Трой Джозефс («Лада») – 151;

5. Максим Цыплаков («Спартак») – 150;

6. Георгий Иванов («Локомотив») – 149;

7. Артур Каюмов («Локомотив») – 146;

8-10. Кертис Волк («Автомобилист»), Егор Аланов и Артем Михеев (оба – «Сибирь») – по 143;