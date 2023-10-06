Форвард «Торпедо» Летунов – лидер КХЛ по числу выигранных единоборств. В топ-10 попал только один защитник

Теги Сибирь Локомотив Лада Спартак Торпедо рейтинги Динамо Минск КХЛ Барыс Максим Летунов Александр Волков Артем Михеев Артур Каюмов Георгий Иванов Максим Цыплаков Аркадий Шестаков Егор Аланов Трой Джозефс Хоккей

Форвард «Торпедо» Максим Летунов – лидер КХЛ по числу выигранных единоборств.

Примечательно, что в топ-10 текущих лидеров лиги по этому показателю вошел всего один защитник – Егор Аланов из «Сибири». 

27-летний Летунов выиграл 177 единоборств при 12 (8+4) очках в 14 играх сезона. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Максим ЛетуновТорпедо») – 177;

2. Александр Волков («Динамо» Минск) – 167;

3. Аркадий Шестаков («Барыс») – 152;

4. Трой Джозефс («Лада») – 151;

5. Максим Цыплаков («Спартак») – 150;

6. Георгий Иванов («Локомотив») – 149;

7. Артур Каюмов («Локомотив») – 146;

8-10. Кертис Волк («Автомобилист»), Егор Аланов и Артем Михеев (оба – «Сибирь») – по 143;

 

2 комментария

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Матроскин52
Макс здорово прибавил в этом сезоне! Игроков, для которых Торпедо становиться своей командой, все больше и больше! Так держать! Верим в команду!
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Rodgeras
Красавчик!
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