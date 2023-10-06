Евгений Артюхин: «Кравец покажет результат, надо довериться ему. Не вижу глобальной проблемы у «Авангарда»
Евгений Артюхин высказался о том, стоит ли «Авангарду» увольнять Михаила Кравеца.
«Стоит ли «Авангарду» увольнять Кравеца? Смотря на кого менять. Если в Омске снимут тренера и оставят его помощника, то это неправильно.
Не вижу глобальной проблемы у «Авангарда». Есть хорошие и плохие матчи, но тут не стоит бить в колокол, как в «Тракторе» или «Витязе», где реально надо было принимать решения. Там отставки назревали.
Пока у «Авангарда» все не так серьезно, как у этих команд. Если есть тренер на примете, то можно рискнуть, а оставаться с помощником на сезон бессмысленно.
Кравецу надо довериться, он покажет результат, это хороший тренер», – сказал бывший игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.
«Авангард» не рассматривает вариант с отставкой Кравеца («Чемпионат»)
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