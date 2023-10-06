У «Авангарда» нет решения по будущему Кравеца. В случае его ухода назначение Воробьева более вероятно, чем повышение Звягина (Артур Хайруллин)

«Авангард» не принял решение по будущему главного тренера Михаила Кравеца.

Омский клуб под руководством 59-летнего специалиста идет на текущем 6-м месте в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх.

В последних 7 матчах у « » 5 поражений.

«По моей информации, назначение на пост главного тренера «Авангарда» более вероятно, чем повышение до этой роли .

Но пока и по решение не принято», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.