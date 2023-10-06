У «Авангарда» нет решения по будущему Кравеца. В случае его ухода назначение Воробьева более вероятно, чем повышение Звягина (Артур Хайруллин)

Теги Авангард Илья Воробьев Сергей Звягин КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» не принял решение по будущему главного тренера Михаила Кравеца.

Омский клуб под руководством 59-летнего специалиста идет на текущем 6-м месте в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх. 

В последних 7 матчах у «Авангарда» 5 поражений. 

«По моей информации, назначение на пост главного тренера «Авангарда» Ильи Воробьева более вероятно, чем повышение до этой роли Сергея Звягина.

Но пока и по Михаилу Кравецу решение не принято», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

 

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3 комментария

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faaakkkeee
Воробьёв - это похороны :)
+1
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Евгений Мешков
Воробьев же в Ванкувер собрался? какой авнагард?
0
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Анатолий Ложников
Ахаха...Хайруллин...)
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