У «Авангарда» нет решения по будущему Кравеца. В случае его ухода назначение Воробьева более вероятно, чем повышение Звягина (Артур Хайруллин)
«Авангард» не принял решение по будущему главного тренера Михаила Кравеца.
Омский клуб под руководством 59-летнего специалиста идет на текущем 6-м месте в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх.
В последних 7 матчах у «Авангарда» 5 поражений.
«По моей информации, назначение на пост главного тренера «Авангарда» Ильи Воробьева более вероятно, чем повышение до этой роли Сергея Звягина.
Но пока и по Михаилу Кравецу решение не принято», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
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