Ковальчук о Беларуси: «В стране любят хоккей, президент поддерживает и сам играет. Сборная звезд с неба не хватала, будет развиваться, надеемся»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Илья Ковальчук Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Александр Лукашенко ЧМ по хоккею Хоккей

Илья Ковальчук высказался об уровне белорусского хоккея и отметил Лукашенко.

– В матче СКА и минского «Динамо» солировали белорусы в обеих командах. Что можете сказать о белорусских хоккеистах?

– Белорусы всегда были крепким середняком, но звезд с неба не хватали. У вас в стране любят хоккей, президент [Александр Лукашенко] поддерживает и сам играет. В первую очередь, главное, чтобы молодежь занималась спортом, спорт – это здоровье.

– Сравните белорусский хоккей десять лет назад и сейчас.

– Я не слишком вовлечен в белорусский хоккей, но то, что «Динамо» представлено в КХЛ и достойно выступает – это круто. Чем больше стран в лиге, тем лучше.

– Вспомните матчи со сборной Беларуси, вы очень часто пересекались с командой на чемпионата мира, Олимпиадах.

– Повторюсь, всегда была крепкая, неуступчивая команда, всегда были напряженные игры. Когда стали появляться иностранцы в команде, она становилась еще сильнее. Всегда надо было настроиться на эти матчи.

– Вспоминается игра в Квебеке в 2008 году, когда вы обыграли Беларусь в очень тяжелой борьбе.

– Были и упорные игры, и не очень. Думаю, самое достойное выступление было здесь, когда чемпионат мира был в Минске (в 2014 году – прим. Sports.ru). Белорусы проиграли в четвертьфинале шведам, хотя вели в том матче в счете.

Будем надеяться, что сборная Беларуси будет развиваться. Как мы вернемся на международную арену, и Россия, и Беларусь будут одерживать победы, – сказал бывший игрок сборной России. 

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