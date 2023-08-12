Леонид Тамбиев: «ЧМ был не самого высокого уровня, если самая слабая Канада выиграла. Латвия воспользовалась случаем, когда не играли Россия и Беларусь»

Леонид Тамбиев считает, что ЧМ по хоккей был не высокого уровня.

Золото ЧМ-2023 выиграла сборная Канады. Второе место заняла команда Германии, третье – команда .

– Следите, куда движется латвийский хоккей?

– На чемпионате мира я не был. Куда он движется, мне не очень интересно. Рад, что сборная выиграла бронзовые медали.

Порадовался за , который хорошо сработал, подготовил команду и воспользовался правильным случаем, когда не играли Россия и Беларусь.

мира ослаблен плюс был не самого высокого уровня. Если уж самая слабая сборная выиграла ЧМ. Латвия могла пройти канадцев в полуфинале.

Все игры я смотрел по телевизору. Искренне рад за сборную, но то, что происходит в латвийском хоккее, мне не интересно, так же как я не интересен им, – сказал главный тренер «Адмирала» .