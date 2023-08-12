Леонид Тамбиев: «ЧМ был не самого высокого уровня, если самая слабая Канада выиграла. Латвия воспользовалась случаем, когда не играли Россия и Беларусь»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Леонид Тамбиев Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Тамбиев считает, что ЧМ по хоккей был не высокого уровня.

Золото ЧМ-2023 выиграла сборная Канады. Второе место заняла команда Германии, третье – команда Латвии.

– Следите, куда движется латвийский хоккей?

– На чемпионате мира я не был. Куда он движется, мне не очень интересно. Рад, что сборная выиграла бронзовые медали.

Порадовался за Харийса Витолиньша, который хорошо сработал, подготовил команду и воспользовался правильным случаем, когда не играли Россия и Беларусь.

Чемпионат мира ослаблен плюс был не самого высокого уровня. Если уж самая слабая сборная Канады выиграла ЧМ. Латвия могла пройти канадцев в полуфинале.

Все игры я смотрел по телевизору. Искренне рад за сборную, но то, что происходит в латвийском хоккее, мне не интересно, так же как я не интересен им, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

5 комментариев

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Proline
Ну да, Беларусь особенно...
+8
0
+8
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Wayne Gretzky 99
Латыш Леня Тамбиев оскорбился.
+4
0
+4
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lezhik
То ли дело финал Россия - Германия, добавил Леонид.
+2
0
+2
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KaizerSoze
Ответ Proline
Ну да, Беларусь особенно...
Гроза чемпионатов мира )
0
0
0
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