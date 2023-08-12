Леонид Тамбиев: «ЧМ был не самого высокого уровня, если самая слабая Канада выиграла. Латвия воспользовалась случаем, когда не играли Россия и Беларусь»
Леонид Тамбиев считает, что ЧМ по хоккей был не высокого уровня.
Золото ЧМ-2023 выиграла сборная Канады. Второе место заняла команда Германии, третье – команда Латвии.
– Следите, куда движется латвийский хоккей?
– На чемпионате мира я не был. Куда он движется, мне не очень интересно. Рад, что сборная выиграла бронзовые медали.
Порадовался за Харийса Витолиньша, который хорошо сработал, подготовил команду и воспользовался правильным случаем, когда не играли Россия и Беларусь.
Чемпионат мира ослаблен плюс был не самого высокого уровня. Если уж самая слабая сборная Канады выиграла ЧМ. Латвия могла пройти канадцев в полуфинале.
Все игры я смотрел по телевизору. Искренне рад за сборную, но то, что происходит в латвийском хоккее, мне не интересно, так же как я не интересен им, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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