Михайлис подтвердил, что Казахстан звонил Ротенбергу с благодарностью: «Матчи с Россией и Беларусью помогли почувствовать уровень ЧМ»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Никита Михайлис Хоккей

Никита Михайлис ответил на вопрос о звонке сборной Казахстана Роману Ротенбергу.

– Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сказал, что после победы над норвежцами ему звонили из сборной Казахстана и благодарили за матч, который прошел в Астане. Правда ли это?

– Да, это правда.

В начале мая мы сыграли два товарищеских матча с Россией и Беларусью, что помогло нам почувствовать уровень чемпионата мира.

Эти игры пошли нам только в плюс. Чем больше игр, тем сплоченнее команды.

С каждым матчем ты чувствуешь больше уверенности. Мы закончили сезон за два с половиной месяца до чемпионата мира.

Было тяжело входить в ритм через тренировки. Для этого обязательно нужны были игры, – сказал нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.

Казахстанская команда заняла шестое место в группе B на ЧМ-2023, набрав семь очков в семи матчах.

Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»

5 комментариев

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гилберт
Алло, Роман? Это Казахстан. Спасибо!!!
+3
-1
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Костя Кот
здарова за###л
+1
0
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Кеша
Никита готовься к переходу в СКА.
0
0
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