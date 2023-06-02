Михайлис подтвердил, что Казахстан звонил Ротенбергу с благодарностью: «Матчи с Россией и Беларусью помогли почувствовать уровень ЧМ»

Никита Михайлис ответил на вопрос о звонке сборной Казахстана Роману Ротенбергу.

– Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сказал, что после победы над норвежцами ему звонили из сборной Казахстана и благодарили за матч, который прошел в Астане. Правда ли это?

– Да, это правда.

В начале мая мы сыграли два товарищеских матча с Россией и Беларусью, что помогло нам почувствовать уровень чемпионата мира.

Эти игры пошли нам только в плюс. Чем больше игр, тем сплоченнее команды.

С каждым матчем ты чувствуешь больше уверенности. Мы закончили сезон за два с половиной месяца до чемпионата мира.

Было тяжело входить в ритм через тренировки. Для этого обязательно нужны были игры, – сказал нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.

Казахстанская команда заняла шестое место в группе B на ЧМ-2023, набрав семь очков в семи матчах.

Роман Ротенберг: «Мы подготовили Казахстан, и теперь он на ЧМ победил Норвегию. Казахи звонили и говорили, как нам благодарны»