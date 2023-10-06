Игнатьев о «Куньлуне»: «Все, что делали хоккеисты в эти 5 дней — ели, спали и играли в хоккей. Видели только стадион, кровать и ложку с вилкой»

Теги Торпедо КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев оценил поражение «Куньлуня» от «Торпедо» (2:4) в КХЛ.

«Учитывая наш плотный календарь, хочу сказать спасибо нашим игрокам за то, что на фоне такой быстрой команды они двигались неплохо. Все, что делали хоккеисты в эти пять дней — ели, спали и играли в хоккей. Видели только стадион, кровать и ложку с вилкой.

Одной из главных целей сегодня было не проиграть первый период, потому что предыдущие матчи мы начали со счета 0:2. Но индивидуальные ошибки во втором периоде привели к тому, что нам опять пришлось догонять. А догонять нам сегодня было сложно – физиологию не обманешь. Нехватка кислорода влияет как на ноги, так и на мозг.

Что касается психологии, то в нашей раздевалке с этим все нормально, там равнодушных нет. В каждой игре мы можем не набирать очки и совершать ошибки, но это точно не от равнодушия. И я горд, что в третьем периоде мы двигались», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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3 комментария

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greedy
Почему вы не в Китае?
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Radik_2.0
два сдвоенных матча за 5 дней, у кого нибудь такое ещё есть в календаре?
0
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Roman Kostyuchenko
Ответ Radik_2.0
два сдвоенных матча за 5 дней, у кого нибудь такое ещё есть в календаре?
у Локомотива было уже
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0
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