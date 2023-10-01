Игнатьев о 3:4 с «Авангардом»: «Обидно было догонять весь матч, это прям кредо «Куньлуня». В итоге не догнали»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев высказался о поражении от «Авангарда».

Омская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3 от).

«С обеих сторон была очень быстрая и боевая игра, к такому мы и готовились, Омск не мог играть по-другому. Обидно было догонять весь матч, это прям кредо наше какое-то. В итоге не догнали, скажем так.

Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу на льду. Конечно, можно было решить исход матча в большинстве в овертайме. Ребята медленно разыгрывали? Наверное, решили усыпить сначала. Плюс не забывайте, что есть другая команда на льду.

Связь травм и насыщенного календаря? Травмы были получены еще в начале сезона. Там календарь тоже был не сахар, но наслоения не было. В принципе, есть такая закономерность, люди не роботы, в таком темпе риск травм увеличивается.

? Еще не думал о его роли в команде. В нашем положении это легкий вопрос, но я пока не знаю ответа. Это снайпер, очень хороший, режущий точный бросок. Учитывая наши некоторые проблемы с результативностью, снайперы нам необходимы. Кроме того, это не равнодушный на площадке игрок, что очень важно. И он, и Макмиллан – игроки с большим хоккейным сердцем. Они добавят нам спортивной злости и агрессии на льду», – сказал Игнатьев.