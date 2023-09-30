Игнатьев о 0:2: «Гол в 1-м периоде заставил «Куньлунь» играть в тот хоккей, который был нужен «Амуру»
Виктор Игнатьев оценил поражение «Куньлуня» от «Амура» (0:2) в КХЛ.
«Гол, пропущенный в первом периоде, перевернул игру таким образом, что нам пришлось играть именно в тот хоккей, который был нужен сопернику. Мы догоняли, а они очень грамотно выстраивали оборону и имели много моментов на контрататаках.
Второй гол – тоже: одна команда преодолевала, другая нашла возможность забить. Ну, и нужно отдать должное вратарю «Амура», он был на высоте, подчистил все, что было», – сказал главный тренер «Куньлуня».
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