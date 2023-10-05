Рябыкин о СКА: «Спортсмены часто пользуются выражением «самолетные ноги». 13 игр, 9 на выезде плюс самый сложный выезд – Дальний Восток. Это не может не сказаться»

Дмитрий Рябыкин объяснил результаты СКА в КХЛ.

СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг употребил выражение «самолетные ноги», объясняя итоги игры для команды.

«Что такое «самолетные ноги»? Это не выражение Романа Борисовича. Спортсмены часто им пользуются, причем очень давно.

СКА провел 13 матчей, из них девять – на выезде, плюс был самый сложный выезд – на Дальний Восток. Конечно, это не может не сказываться.

Мы видим, что в каждом матче команда наносит по 40-50 бросков, но не забивает. Это вопрос свежести.

Да, у армейцев сильный состав, но нет многих ключевых игроков: Педана, Лайпсика, Хайруллина, Матссона.

В воротах – очень талантливый вратарь Плешков, но ему только 19 лет! Он не может затаскивать каждый матч в таком юном возрасте.

Понятно, что СКА свои очки наберет. В этом нет сомнений. Все говорят только, на каком месте команда идет. Но не указывают причину», – сказал Дмитрий Рябыкин.