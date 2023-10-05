Рябыкин о СКА: «Спортсмены часто пользуются выражением «самолетные ноги». 13 игр, 9 на выезде плюс самый сложный выезд – Дальний Восток. Это не может не сказаться»

Теги СКА Дмитрий Рябыкин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Рябыкин объяснил результаты СКА в КХЛ.

СКА проиграл минскому «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг употребил выражение «самолетные ноги», объясняя итоги игры для команды.

«Что такое «самолетные ноги»? Это не выражение Романа Борисовича. Спортсмены часто им пользуются, причем очень давно.

СКА провел 13 матчей, из них девять – на выезде, плюс был самый сложный выезд – на Дальний Восток. Конечно, это не может не сказываться.

Мы видим, что в каждом матче команда наносит по 40-50 бросков, но не забивает. Это вопрос свежести.

Да, у армейцев сильный состав, но нет многих ключевых игроков: Педана, Лайпсика, Хайруллина, Матссона.

В воротах – очень талантливый вратарь Плешков, но ему только 19 лет! Он не может затаскивать каждый матч в таком юном возрасте.

Понятно, что СКА свои очки наберет. В этом нет сомнений. Все говорят только, на каком месте команда идет. Но не указывают причину», – сказал Дмитрий Рябыкин.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snipe
А Сочи с Ладой не летают? 🤣🤣🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Schmidt
Дима,Дима какой-же ты..гибкий..Но в фармах Йозкиных места все заняты
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ snipe
А Сочи с Ладой не летают? 🤣🤣🤣
У Сочи тоже 9 выездов,но правда без дальнего востока. что же тогда скажут игроки Адмирала и Амура. Им вообще лучше не начинать видимо со своими самолетными ногами🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег НН
Рябыкин кончай гнать пургу. Я первый раз слышу , хоть и мало летал .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вован63
Почему-то синдромом самолётые ноги страдает только ска.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Вместе с самолетными ногами пора вводить термин коричневый язык.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий