Ротенберг поздравил с Днем учителя: «Один из самых важных праздников России. В хоккее моими учителями стали Тихонов, Юрзинов и другие легенды. Учусь каждый день»

Теги СКА Виктор Тихонов Владимир Юрзинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал поздравления с Днем учителя.

«Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Считаю его одним из самых важных для нашей страны. Именно школьные учителя сделали нас такими, какие мы есть сегодня. Они дали тягу к знаниям, заложили основы правильного отношения к жизни.

В моей жизни учеба не закончилась в школе – я учусь каждый день и каждый день отдаю должное своим учителям. В первую очередь, всегда ориентировался на отца, почерпнул у него основы тренерского и педагогического мастерства.

В хоккее моими учителями стали Виктор Васильевич Тихонов, Владимир Владимирович Юрзинов и другие наши легенды. Считаю их нашими великими хоккейными педагогами, ведь настоящий тренер – всегда учитель. Он умеет не только дать установку на игру, рассказать о сопернике, но и мотивировать, зарядить эмоциями, сыграть на психологии и разбудить в игроке стремление к труду и учебе. 

С днем учителя всех наших школьных, жизненных и хоккейных наставников!» – написал тренер СКА в телеграм-канале.

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7 комментариев

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ЧакЧак
ремня бы тебе хорошего....и на скамейку штрафников !
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Мэй Касахара
В первую очередь всегда ориентировался на отца (с) 😂 папаня там учитель от бога - ни отнять, ни прибавить
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Wayne Gretzky 99
Тихонов вообще знал о существовании этого «гения»?
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sd4fmwrvz8
Учителя которые не знали и не знают даже,о своем ученике олигархе 😁
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Russ Ivan
Самолётные ноги - мастер на все руки!
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Дмитрий
Это не хоккейных учителей день, Роман🤦🏻
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Dinamik1
Юрзинов уже ответил"Не дай бог такого ученика".
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