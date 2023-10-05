Ротенберг о 2:4 от минского «Динамо»: «Когда у команды 47 бросков, значит, все получается с точки зрения системы»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался после поражения СКА от минского «Динамо» (2:4).

СКА уступил, хотя к 19-й минуте вел со счетом 2:0.

– Хорошо настроились на игру, хороший первый период от нас, потом где-то ребята выпали с учетом перелетов. Это наша девятая игра на выезде за месяц. Ребятам непросто, но они старались, было огромное желание, по самоотдаче вопросов нет. Результат, конечно, разочаровал, дисциплина подвела. Но это из-за того, что ребята где-то подустали – столько игр на выезде, столько времени проводим в самолетах.

В целом игра была в наших руках, сами привезли эти шайбы, удаления, когда нужно было вытаскивать игру. Подправим дисциплину, готовимся дальше, у нас еще есть резервы, хотя и много травм.

По ходу этой выездной серии у нас много ребят выпало, сейчас они не с нами. Ждем их возвращения и готовимся к следующей игре – это самое важное.

– Что скажете о низкой реализации у СКА, учитывая 47 бросков в створ?

– Когда не хватает свежести, тяжелее забивать. Надо отметить, конечно, и Колосова, здорово сыграл. Когда команда производит 47 бросков, значит, все получается с точки зрения системы, нужно работать для реализацией. Молодые ребята должны брать на себя больше ответственности, – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
Когда за 47 бросков будут 2 очка давать, тогда и стоит этот трёп слушать.
Рома! Ну не тренер ты!
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
не самолётный тренер ты !!! кучерявый уходи
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IBAH
Системный тренер,дает системный результат в соответствии с системой.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Попов
Да нормально все, продолжайте в том же духе..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksmen1995
Акстись.
Твоя система - это регресс и болото.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Когда процент реализации бросков менее 5... значит система ужасная!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A. Kolchak
В целом игра в наших руках. Готовимся к следующему сезону.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Попов
хахаха, Йозе, Йозе, применяй свою систему в ночной лиге
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Трофимов
Опять запел, перелëты виноваты.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Богодухов
Можно швырнуть 95 бросков в сторону ворот,можно и 150 а можно и 500....системой дурачок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Пора снимать адаптацию Эдварда Руки-Ножницы - Ромка-Самолетные ноги..))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Пора составлять сборник цитат Ротенберга. Это будет бестселлер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skiff orda
Ответ IBAH
Системный тренер,дает системный результат в соответствии с системой.
Но, похоже, система дала сбой 😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Система вообще шикарная! Даешь снова 5 поражений подряд, вся страна будет гордится системой💪🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
думаю остальные 22 команды очень довольны твоей системой.🤡🤡🤡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.merfi
Скиньте ему ссылку на текст про КПУ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vit Diad
при всего 2-х годах 47 бросков на "самолëтных ногах" (больше же никто в лиге не летает) и с Йозе Марино в качестве тренера это, действительно, достижение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Системная система систематически сбоит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
интересно, какое слово Йозе чаще произносил за последний месяц - система или самолёт?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechanix
когда у команды 47 бросков и только 2 года, то дрянь твоя система... ах, да... самолëтными ноги же... никто же в лиге больше не летает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechanix
другой бы задумался, почему при 47 бросках всего 2 гола... значит система не эффективна... а этот ещë похваляется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий