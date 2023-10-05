Ротенберг о 2:4 от минского «Динамо»: «Когда у команды 47 бросков, значит, все получается с точки зрения системы»

Роман Ротенберг высказался после поражения СКА от минского «Динамо» (2:4).

уступил, хотя к 19-й минуте вел со счетом 2:0.

– Хорошо настроились на игру, хороший первый период от нас, потом где-то ребята выпали с учетом перелетов. Это наша девятая игра на выезде за месяц. Ребятам непросто, но они старались, было огромное желание, по самоотдаче вопросов нет. Результат, конечно, разочаровал, дисциплина подвела. Но это из-за того, что ребята где-то подустали – столько игр на выезде, столько времени проводим в самолетах.

В целом игра была в наших руках, сами привезли эти шайбы, удаления, когда нужно было вытаскивать игру. Подправим дисциплину, готовимся дальше, у нас еще есть резервы, хотя и много травм.

По ходу этой выездной серии у нас много ребят выпало, сейчас они не с нами. Ждем их возвращения и готовимся к следующей игре – это самое важное.

– Что скажете о низкой реализации у СКА, учитывая 47 бросков в створ?

– Когда не хватает свежести, тяжелее забивать. Надо отметить, конечно, и Колосова, здорово сыграл. Когда команда производит 47 бросков, значит, все получается с точки зрения системы, нужно работать для реализацией. Молодые ребята должны брать на себя больше ответственности, – сказал главный тренер СКА.