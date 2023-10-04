Алексей Кудашов: «Локомотив» заслуженно выиграл. «Динамо» отдало начало»

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5).

«Такие игры выигрываются или проигрываются вообще в микроэпизодах, а мы отдали сопернику начало – и территориально, и игровое, и по счету. Поэтому «Локомотив» заслуженно выиграл. Он в начале сделал задел и потом контролировал ситуацию.

Почему настолько неудачно сыграли в начале? Наверное, сейчас по горячим следам я не буду делать выводов. Надо посмотреть и разобраться. Расскажу вам на следующей пресс-конференции.

Что делает «Локомотив» неудобным соперником для «Динамо»? Очень организованная команда с хорошим подбором игроков. Физически крепкая. Тут перечислять можно очень многое. Неслучайно, что эта команда лидер», – сказал тренер «Динамо».