Алексей Кудашов: «Локомотив» заслуженно выиграл. «Динамо» отдало начало»

Теги Локомотив Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5).

«Такие игры выигрываются или проигрываются вообще в микроэпизодах, а мы отдали сопернику начало – и территориально, и игровое, и по счету. Поэтому «Локомотив» заслуженно выиграл. Он в начале сделал задел и потом контролировал ситуацию.

Почему настолько неудачно сыграли в начале? Наверное, сейчас по горячим следам я не буду делать выводов. Надо посмотреть и разобраться. Расскажу вам на следующей пресс-конференции.

Что делает «Локомотив» неудобным соперником для «Динамо»? Очень организованная команда с хорошим подбором игроков. Физически крепкая. Тут перечислять можно очень многое. Неслучайно, что эта команда лидер», – сказал тренер «Динамо».

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3 комментария

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Огюст
Молодец Кудашов ,не кривит душой после поражения своей команды - Локомотив действительно выиграл заслуженно по игре , хотя конечно были моменты и у Динамовцев ,что бы забить больше ! !
+4
0
+4
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Виталий Макеев
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ЛОКОМОТИВ, С ОТЛИЧНОЙ ПОБЕДОЙ. НУ А ДИНАМО, КАК ГОВОРИЛ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН, УЧИТСЯ, УЧИТСЯ, И УЧИТСЯ. ВЕДАТЬ ЛОКО , ДИНАМО НЕ ПОЗУБВМ. КАК В ТОМ ГОДУ ТАК И В ЭТОМ. АЛЕША ПОРАБЫ УЖЕ И НАУЧИТСЯ ИХ ПОБЕЖДАТЬ. УЧИ ДМАШКУ.
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