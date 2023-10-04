Разин про 3:1 с «Нефтехимиком»: «Пропустили курьезный гол, но такое бывает. Судницин собрался и в нужный момент нас подтащил»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1).

– Такие спаренные игры немного напоминают плей-офф. Игры через день, надо ребят снова настроить, тем более тяжело после такой сокрушительной победы это сделать.

Сделали ход конем, Сашку Судницина поставили, он долго не играл, поэтому попросили ребят помочь ему. Конечно, пропустили курьезный гол, но такое бывает, и я рад, что Сашка после этого собрался и в нужный момент нас подтащил. Поэтому, всех нас с победой.

– Вы сказали, что после курьезной шайбы Судницин команду подтащил. А как сама команда отреагировала на такой нелогичный гол, во-первых, сам по себе нелогичный, когда защитник выбрасывает шайбу из своей зоны мало кто ждет гола. А во-вторых, она из хода матча совершенно не вытекала. Вам понравилось, как команда отреагировала на такую ситуацию?

– А у команды «Металлург» Магнитогорск большой опыт в этом плане. В 1999-м году вообще от своих ворот пропускали и нормально отреагировали, никто ничего вратарю не сказал, вышли и выиграли. Сегодня такая же ситуация.

Если команда с большой буквы, она на такие голы реагирует правильно. Только поддержали вратаря. Думаю, у Сашки первый и второй период очень мало работы было.

Были моменты, когда он подтаскивал, при счете 2:1 ключевой сейв был. Но так, ребята постарались, очень много на себя старались ловить, старались играть в чужой зоне, чтобы у соперника не было моментов, – сказал тренер «Металлурга».