Зернов о 8:3 с «Нефтехимиком»: «Металлург» здорово реализовал моменты. Гололобова и Паливко поздравляю с первыми шайбами в КХЛ, молодцы»
Денис Зернов высказался о разгроме «Нефтехимика» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» одержал победу над нижнекамцами в домашнем матче со счетом 8:3.
– Фееричный матч, вы с Акользиным забили половину шайб команды. Откуда силы после такого тяжелого выезда?
– Все дело в восстановлении. Приехали из поездки, хорошо отдохнули, потренировались. Правильно подготовились и отлично себя чувствовали.
– Может вы как-то с Акользиным договаривались, что оформите по дублю?
– Да нет, не было никаких договоренностей, это чистая случайность.
– Все-таки такой крупный счёт – это редкость. Откуда такая голевая феерия?
– Так получилось, что здорово реализовали свои моменты. Так, в принципе, как всегда готовились, ничего необычного. Хотел бы поздравить Гололобова и Паливко с первыми шайбами в КХЛ, молодцы, так держать.
– Как тебе атмосфера на арене? Около 4700 зрителей пришло.
– Все отлично, все супер, классная поддержка. Готовимся к следующей игре с ними же, – сказал форвард «Металлурга».
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