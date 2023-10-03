Зернов о 8:3 с «Нефтехимиком»: «Металлург» здорово реализовал моменты. Гололобова и Паливко поздравляю с первыми шайбами в КХЛ, молодцы»

Денис Зернов высказался о разгроме «Нефтехимика» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » одержал победу над нижнекамцами в домашнем матче со счетом 8:3.

– Фееричный матч, вы с забили половину шайб команды. Откуда силы после такого тяжелого выезда?

– Все дело в восстановлении. Приехали из поездки, хорошо отдохнули, потренировались. Правильно подготовились и отлично себя чувствовали.

– Может вы как-то с Акользиным договаривались, что оформите по дублю?

– Да нет, не было никаких договоренностей, это чистая случайность.

– Все-таки такой крупный счёт – это редкость. Откуда такая голевая феерия?

– Так получилось, что здорово реализовали свои моменты. Так, в принципе, как всегда готовились, ничего необычного. Хотел бы поздравить и Паливко с первыми шайбами в , молодцы, так держать.

– Как тебе атмосфера на арене? Около 4700 зрителей пришло.

– Все отлично, все супер, классная поддержка. Готовимся к следующей игре с ними же, – сказал форвард «Металлурга».