Зернов о 8:3 с «Нефтехимиком»: «Металлург» здорово реализовал моменты. Гололобова и Паливко поздравляю с первыми шайбами в КХЛ, молодцы»

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Павел Акользин Денис Зернов Данила Паливко Данил Гололобов Хоккей

Денис Зернов высказался о разгроме «Нефтехимика» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» одержал победу над нижнекамцами в домашнем матче со счетом 8:3.

– Фееричный матч, вы с Акользиным забили половину шайб команды. Откуда силы после такого тяжелого выезда?

– Все дело в восстановлении. Приехали из поездки, хорошо отдохнули, потренировались. Правильно подготовились и отлично себя чувствовали.

– Может вы как-то с Акользиным договаривались, что оформите по дублю?

– Да нет, не было никаких договоренностей, это чистая случайность.

– Все-таки такой крупный счёт – это редкость. Откуда такая голевая феерия?

– Так получилось, что здорово реализовали свои моменты. Так, в принципе, как всегда готовились, ничего необычного. Хотел бы поздравить Гололобова и Паливко с первыми шайбами в КХЛ, молодцы, так держать.

– Как тебе атмосфера на арене? Около 4700 зрителей пришло.

– Все отлично, все супер, классная поддержка. Готовимся к следующей игре с ними же, – сказал форвард «Металлурга».

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