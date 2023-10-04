Куляш о Серебрякове в СКА: «Он заслужил повышение в классе – «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры. От перехода выиграли все»

Теги СКА Денис Куляш КХЛ Юрий Ключников Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Никита Аноховский Дмитрий Бучельников Сергей Иванов сборная России U25 Хоккей

Денис Куляш прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».

«Это тот редкий случай, когда от перехода выиграли вообще все стороны. Серебряков стал лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ и заслужил повышение в классе – объективно «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры.

В СКА он получит максимум доверия, будет работать с Юрием Ключниковым – тренером вратарей, с которым он выдал свой лучший сезон в карьере. Да и с требованиями штаба армейцев вратарь уже знаком: он ездил на турнир со сборной «России 25», выиграл его, отлично вписался в ту систему игры.

Армейцы же получили важное усиление: теперь у клуба есть сильнейшая вратарская бригада в КХЛ. Все вратари очень сильные, с каждым из которых клуб способен бороться за самые большие цели – да и в конкуренции друг с другом они точно будут прогрессировать.

«Адмирал» же получает и опытного Аноховского, и перспективных Иванова с Бучельниковым: ребята объективно переросли уровень ВХЛ и МХЛ, теперь им надо показывать себя на уровне главной лиги страны – и уверен, что их азартом, желанием и пониманием игры в дальневосточном клубе точно все останутся довольны. Главное – чтобы им доверяли и давали играть», – сказал бывший защитник сборной России Денис Куляш.

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3 комментария

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Maxim Shumov
Так Гуляшу нужно было всех предложить в СКА зарядить. Пусть у них будет на лавке 25 составов. Остальные же и так не рассчитывали на кубок. Ну зачем вот этой Сибири или Ладе нужны игроки, когда всех можно отправить приносить пользу священной системе?
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vdksjs
<Объективно «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры

Состав ладно, точно не самый сильный в лиге. А с каким стилем игры побеждают в КГ? По-моему все обладатели кубка за последнее время - исключительно системные команды. Как же раздражает эта привязка к стилю игры. Часто ли в современном плей-оффном хоккее берут чашки те, кто играют как условное Торпедо?
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Венер Кучербаев
какой же лицемер этот Куляш!!! кто в этой сделке ТОЧНО выиграл, так это только СКА. Серебряков не факт, что отыграет все 4 сезона. Адмирал явно поимели и обобрали, ещё и заставили помочь уместить под потолком зарплату Серебрякова.
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