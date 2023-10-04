Куляш о Серебрякове в СКА: «Он заслужил повышение в классе – «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры. От перехода выиграли все»

Денис Куляш прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».

«Это тот редкий случай, когда от перехода выиграли вообще все стороны. Серебряков стал лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ и заслужил повышение в классе – объективно « » трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры.

В он получит максимум доверия, будет работать с – тренером вратарей, с которым он выдал свой лучший сезон в карьере. Да и с требованиями штаба армейцев вратарь уже знаком: он ездил на турнир со сборной «России 25», выиграл его, отлично вписался в ту систему игры.

Армейцы же получили важное усиление: теперь у клуба есть сильнейшая вратарская бригада в . Все вратари очень сильные, с каждым из которых клуб способен бороться за самые большие цели – да и в конкуренции друг с другом они точно будут прогрессировать.

«Адмирал» же получает и опытного Аноховского, и перспективных Иванова с : ребята объективно переросли уровень ВХЛ и МХЛ, теперь им надо показывать себя на уровне главной лиги страны – и уверен, что их азартом, желанием и пониманием игры в дальневосточном клубе точно все останутся довольны. Главное – чтобы им доверяли и давали играть», – сказал бывший защитник сборной России Денис Куляш.