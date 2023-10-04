Куляш о Серебрякове в СКА: «Он заслужил повышение в классе – «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры. От перехода выиграли все»
Денис Куляш прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала».
«Это тот редкий случай, когда от перехода выиграли вообще все стороны. Серебряков стал лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ и заслужил повышение в классе – объективно «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры.
В СКА он получит максимум доверия, будет работать с Юрием Ключниковым – тренером вратарей, с которым он выдал свой лучший сезон в карьере. Да и с требованиями штаба армейцев вратарь уже знаком: он ездил на турнир со сборной «России 25», выиграл его, отлично вписался в ту систему игры.
Армейцы же получили важное усиление: теперь у клуба есть сильнейшая вратарская бригада в КХЛ. Все вратари очень сильные, с каждым из которых клуб способен бороться за самые большие цели – да и в конкуренции друг с другом они точно будут прогрессировать.
«Адмирал» же получает и опытного Аноховского, и перспективных Иванова с Бучельниковым: ребята объективно переросли уровень ВХЛ и МХЛ, теперь им надо показывать себя на уровне главной лиги страны – и уверен, что их азартом, желанием и пониманием игры в дальневосточном клубе точно все останутся довольны. Главное – чтобы им доверяли и давали играть», – сказал бывший защитник сборной России Денис Куляш.
Состав ладно, точно не самый сильный в лиге. А с каким стилем игры побеждают в КГ? По-моему все обладатели кубка за последнее время - исключительно системные команды. Как же раздражает эта привязка к стилю игры. Часто ли в современном плей-оффном хоккее берут чашки те, кто играют как условное Торпедо?