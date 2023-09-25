Лавиолетт о Панарине: «Приятно видеть, что он в форме и такой напористый. Нам это от него нужно»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Питер Лавиолетт оценил работу Артемия Панарина на тренировках «Рейнджерс».

«Его отношение к делу на тренировках было отличным. Первые несколько дней он действительно усердно тренировался.

Это были хорошие тренировки с точки зрения скорости и конкурентоспособности. Я думаю, что он в этом был действительно хорош.

Приятно видеть, что он в форме и такой напористый. Нам это от него нужно»,– сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Панарин о системе Лавиолетта: «Напоминает русский хоккей. Мне нравится то, что он показал в зоне атаки»

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