Панарин о системе Лавиолетта: «Напоминает русский хоккей. Мне нравится то, что он показал в зоне атаки»

Артемий Панарин отметил, что система Питера Лавиолетта похожа на русский хоккей.

58-летний специалист возглавил «Рейнджерс» в июне.

Российский форвард клуба высказался о системе тренера.

«Напоминает русский хоккей.

То, что он показал в зоне атаки, мне это действительно нравится», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.