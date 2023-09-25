Панарин о системе Лавиолетта: «Напоминает русский хоккей. Мне нравится то, что он показал в зоне атаки»

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин отметил, что система Питера Лавиолетта похожа на русский хоккей.

58-летний специалист возглавил «Рейнджерс» в июне.

Российский форвард клуба высказался о системе тренера.

«Напоминает русский хоккей.

То, что он показал в зоне атаки, мне это действительно нравится», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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8 комментариев

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Bartez1986
Все мы знаем, у кого Лавиолетт подсмотрел эту систему...
+9
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Копатель морей
Кузя уже рассказал про его русский хоккей с вбросами шайбы в зону)
+8
-1
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Andy93
Ответ Копатель морей
Забавно конечно, тренер провалился с вашиками, а его назначают в рейнджерс, у которых мечты о кубке Круговорот физруков в лиге, прям как у нас в рпл, ноль разницы)))
Ну у физрука 3 финала КС с разными клубами, так что провал в Вашиках пока не критично бьет по репутации.
+4
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+4
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griezmann
Ну посмотрим, чуй-ка что Бицца бороться и набросы на пятак в пузо вратарю. Это не совсем хоккей советский и Темычу это не по душе будет
+2
0
+2
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Дмитрий Кутузов
Русский хоккей? Это "Ты должен выпивать и чокаться с папой каждый раз, как забьёт Фетисов,
и не пропустить ни одного раза"?
+2
-2
0
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Копатель морей
Забавно конечно, тренер провалился с вашиками, а его назначают в рейнджерс, у которых мечты о кубке
Круговорот физруков в лиге, прям как у нас в рпл, ноль разницы)))
+1
-1
0
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Wekil
Ответ Andy93
Ну у физрука 3 финала КС с разными клубами, так что провал в Вашиках пока не критично бьет по репутации.
Репутация у него известная, все его команды здорово начинают, а потом идут на спад. Собственно, потому его и пригласили в Рейнджерс, им нужен результат здесь и сейчас.
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