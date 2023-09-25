Панарин о системе Лавиолетта: «Напоминает русский хоккей. Мне нравится то, что он показал в зоне атаки»
Артемий Панарин отметил, что система Питера Лавиолетта похожа на русский хоккей.
58-летний специалист возглавил «Рейнджерс» в июне.
Российский форвард клуба высказался о системе тренера.
«Напоминает русский хоккей.
То, что он показал в зоне атаки, мне это действительно нравится», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
и не пропустить ни одного раза"?
Круговорот физруков в лиге, прям как у нас в рпл, ноль разницы)))