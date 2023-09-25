Панарин о плей-офф-2023: «Я чувствовал себя ужасно. Мы могли выиграть Кубок Стэнли, но проиграли после того, как вели 2-0 в серии»

Артемий Панарин высказался о своей игре в плей-офф НХЛ-2023.

Форвард « » набрал 2 (0+2) очка в семи матчах серии против «Нью-Джерси» (3-4).

«Невозможно так легко забыть об этом. Наверное, только хоккей мне поможет. Если я начну играть [хорошо], я начну чувствовать себя хорошо.

В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть . Именно так мы думали до начала [серии].

У нас была отличная команда, а потом мы вот так проиграли после того, как вели со счетом 2-0 – и особенно из-за моей игры.

Все все знают. Я не должен ничего говорить», – сказал нападающий «Рейнджерс» .