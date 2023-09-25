Панарин о плей-офф-2023: «Я чувствовал себя ужасно. Мы могли выиграть Кубок Стэнли, но проиграли после того, как вели 2-0 в серии»
Артемий Панарин высказался о своей игре в плей-офф НХЛ-2023.
Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) очка в семи матчах серии против «Нью-Джерси» (3-4).
«Невозможно так легко забыть об этом. Наверное, только хоккей мне поможет. Если я начну играть [хорошо], я начну чувствовать себя хорошо.
В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли. Именно так мы думали до начала [серии].
У нас была отличная команда, а потом мы вот так проиграли после того, как вели со счетом 2-0 – и особенно из-за моей игры.
Все все знают. Я не должен ничего говорить», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Ну, в манию величия-то не надо скатываться. Вся команда не смогла перестроиться, все косячили- и защитники, и нападающие. На Тёме особая ответственность, согласно его звездному статусу и роли ключевого плэймейкера, но проиграли, разумеется, не из-за него. Это командное поражение, и в том числе тренерское.