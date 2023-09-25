Панарин о плей-офф-2023: «Я чувствовал себя ужасно. Мы могли выиграть Кубок Стэнли, но проиграли после того, как вели 2-0 в серии»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин высказался о своей игре в плей-офф НХЛ-2023.

Форвард «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) очка в семи матчах серии против «Нью-Джерси» (3-4).

«Невозможно так легко забыть об этом. Наверное, только хоккей мне поможет. Если я начну играть [хорошо], я начну чувствовать себя хорошо.

В прошлом году я чувствовал себя ужасно, потому что мы были в ситуации, когда могли выиграть Кубок Стэнли. Именно так мы думали до начала [серии].

У нас была отличная команда, а потом мы вот так проиграли после того, как вели со счетом 2-0 – и особенно из-за моей игры.

Все все знают. Я не должен ничего говорить», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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7 комментариев

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snipe
Тема, исправляйся, а-то с такой игрой к Йозе Марино обратно поедешь!
+7
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+7
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Павел павел
Темапри всех своих приколах. оченнь адекватный
+4
0
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Серпантин
Желание по раньше уйти в отпуск , было сильнее кубка
+1
-1
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Don_Krebs
и особенно из-за моей игры --------------

Ну, в манию величия-то не надо скатываться. Вся команда не смогла перестроиться, все косячили- и защитники, и нападающие. На Тёме особая ответственность, согласно его звездному статусу и роли ключевого плэймейкера, но проиграли, разумеется, не из-за него. Это командное поражение, и в том числе тренерское.
+1
-1
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v2xvhymqmr
Ответ Mephi027
Ещё один великий игрок без Кубка Стэнли Все к этому идёт.
великий?….
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