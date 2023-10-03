СКА выменял Аноховского у «Лады» на Курбатова

«Лада» и СКА обменялись хоккеистами.

В петербургский клуб перешел нападающий .

В команду из Тольятти в рамках сделки перебрался форвард Владислав Курбатов.

Ранее стало известно, что СКА отправит Аноховского в « » в рамках обмена вратаря .

Аноховский набрал 1 (1+0) балл в 7 матчах сезона . Он был лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне ВХЛ.

Курбатов в этом сезоне играл за «СКА-Неву» в . В 10 матчах он набрал 5 очков (2+3).