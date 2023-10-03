СКА выменял Аноховского у «Лады» на Курбатова

Теги Лада СКА переходы КХЛ ВХЛ Никита Серебряков Адмирал Никита Аноховский Владислав Курбатов Хоккей

«Лада» и СКА обменялись хоккеистами.

В петербургский клуб перешел нападающий Никита Аноховский.

В команду из Тольятти в рамках сделки перебрался форвард Владислав Курбатов.

Ранее стало известно, что СКА отправит Аноховского в «Адмирал» в рамках обмена вратаря Никиты Серебрякова.

Аноховский набрал 1 (1+0) балл в 7 матчах сезона КХЛ. Он был лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне ВХЛ.

Курбатов в этом сезоне играл за «СКА-Неву» в ВХЛ. В 10 матчах он набрал 5 очков (2+3).

12 комментариев

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Vano from Tbilisi
не фарм
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Евгений Исаев
Продолжается важная миссия неФАРМа "Лады"))) Скоро Мичков, путем "невероятных усилий и сложных переговоров" будет вырван из стана очередного неФАРМа - "Сочи". В плеяде неФАРМов скорое пополнение - "Адмирал".
Ждём. Наблюдаем. Не верим в систему системы и беспристрастность Лиги.
+9
-4
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Макс Фет
Ответ Евгений Мешков
Лада, спасибо за сезон!
а что случилось с ладой?
+4
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+4
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sd4fmwrvz8
Лада выше чем ска и начались выдергивания игроков😁ни фарм говорили они
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Андрей Фалин
это цирк, а не лига
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Maxim Shumov
Ой, может будем назвать вещи своими именами - ска вызвала «фамилия» из фарм-клуба.
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Иван Петров
У одного известного господина, похоже, уже вышла НХЛ24.))))
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Gasque
Колхоз
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