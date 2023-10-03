СКА выменял Аноховского у «Лады» на Курбатова
«Лада» и СКА обменялись хоккеистами.
В петербургский клуб перешел нападающий Никита Аноховский.
В команду из Тольятти в рамках сделки перебрался форвард Владислав Курбатов.
Ранее стало известно, что СКА отправит Аноховского в «Адмирал» в рамках обмена вратаря Никиты Серебрякова.
Аноховский набрал 1 (1+0) балл в 7 матчах сезона КХЛ. Он был лучшим бомбардиром «Лады» в прошлом сезоне ВХЛ.
Курбатов в этом сезоне играл за «СКА-Неву» в ВХЛ. В 10 матчах он набрал 5 очков (2+3).
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