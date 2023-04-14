Вратари «Бостона» Улльмарк и Сваймен выиграли «Дженнингс трофи». Команда пропустила меньше всех в сезоне
Вратари «Бостона» Линус Улльмарк и Джереми Сваймен выиграли «Дженнингс трофи».
Они выиграли этот приз, так как «Брюинс» пропустили меньше всех шайб в регулярном чемпионате НХЛ (177 в 82 матчах, включая решающие буллиты).
Второй в списке самых мало пропускающих команд стала «Каролина» (213), чьи вратари получили награду в прошлом сезоне. Разрыв между первой и второй командой (36 шайб) стал самым большим с сезона-1990/91.
«Дженнингс Трофи» вручается с 1982 года (до этого по таким критериям вручался приз «Везина Трофи»).
Вратарям «Бостона» он достался в 4-й раз в истории. В сезоне-1989/90 его получили Энди Муг и Режан Лемелин, в сезоне-2008/09 Тим Томас и Мэнни Фернандес, в сезоне-2019/20 Туукка Раск и Ярослав Галак.
В этом сезоне обладателями стали Линус Улльмарк (49 матчей, 40 побед, 93,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,89) и Джереми Сваймен (37 игр, 24 победы, 92,2%, 2,21).
Еще в одном матче на лед выходил Кит Кинкейд (одержал победу, пропустив 1 шайбу), минимальный порог для получения приза – 25 игр.
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