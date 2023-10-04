Илья Ковальчук: «В футбольном «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры, тогда клуб придет к успеху»

Илья Ковальчук считает, что «Спартаку» для успеха надо сделать ставку на россиян.

1 октября футбольный «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. После 10 игр команда с 16 очками идет на пятом месте в таблице Мир .

«Это ж « », за это мы его и любим – то вверх, то вниз. Команда молодая, много новых иностранцев, тренер тоже молодой, давление большое.

Знаю, что что-то там происходит с Георгием Джикией. Не то чтобы я даю совет, но мое личное мнение, что в любой российской команде костяк должен состоять из русских пацанов, потому что только так ты можешь добиться чего-то большего.

Если тебе кажется, что привезя большое количество иностранцев, ты будешь выигрывать, то это не всегда так. Хотя « » это удается, но у них тренер – это сердце команды, он устанавливает свои правила.

Поэтому мое мнение, что в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры, тогда клуб придет к успеху. Это было, когда команда становилась чемпионом в 2017 году», – сказал олимпийский чемпион, воспитанник хоккейного «Спартака» .

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