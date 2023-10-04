Илья Ковальчук: «В футбольном «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры, тогда клуб придет к успеху»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Илья Ковальчук Георгий Джикия Р-Спорт Хоккей

Илья Ковальчук считает, что «Спартаку» для успеха надо сделать ставку на россиян.

1 октября футбольный «Спартак» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. После 10 игр команда с 16 очками идет на пятом месте в таблице Мир РПЛ.

«Это ж «Спартак», за это мы его и любим – то вверх, то вниз. Команда молодая, много новых иностранцев, тренер тоже молодой, давление большое.

Знаю, что что-то там происходит с Георгием Джикией. Не то чтобы я даю совет, но мое личное мнение, что в любой российской команде костяк должен состоять из русских пацанов, потому что только так ты можешь добиться чего-то большего.

Если тебе кажется, что привезя большое количество иностранцев, ты будешь выигрывать, то это не всегда так. Хотя «Зениту» это удается, но у них тренер – это сердце команды, он устанавливает свои правила.

Поэтому мое мнение, что в «Спартаке» должен быть русский костяк и вокруг него хорошие легионеры, тогда клуб придет к успеху. Это было, когда команда становилась чемпионом в 2017 году», – сказал олимпийский чемпион, воспитанник хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук.

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26 комментариев

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Мукунку хороший
Ответ Честный контроль
Этот клуб никогда не придет к успеху честно. Он проклят
Поешь овса.. отпустит)))
+18
-1
+17
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Александр Колосов
Ну это бред, нужно оценивать игрока по его способностям, а не по паспорту, это расизм какой-то уже. возьмем для примера победителей двух последних ЛЧ. Сколько англичан выходит в основе Сити? В основе Реала испанцев ещё меньше) ещё и тренеры иностранные. И ничего, как-то справляются и выигрывают. В том же ЦСКА, когда брали Кубок УЕФА в 2005, полузащита и нападение исключительно иностранцы.
+14
-3
+11
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Денис Уколов
Ответ Честный контроль
Этот клуб никогда не придет к успеху честно. Он проклят
Смешно это слышать от болельшика клуба, который в нулевые был самой настоящей мафией))
+7
0
+7
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Mechanix
ага, и Ильюху тренером
+6
0
+6
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olander
Учитывая уровень наших игроков, скорее, наоборот
+4
-1
+3
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КБ Сергей
Ответ Shast
И результат какой?
Чемпионство.
+3
0
+3
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olander
Учитывая уровень наших игроков, скорее, наоборот
+3
-1
+2
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Великий Спартак
Ответ Честный контроль
Этот клуб никогда не придет к успеху честно. Он проклят
В стоило интернет провели ?
+2
0
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Overkiller
Ответ Александр Колосов
Ну это бред, нужно оценивать игрока по его способностям, а не по паспорту, это расизм какой-то уже. возьмем для примера победителей двух последних ЛЧ. Сколько англичан выходит в основе Сити? В основе Реала испанцев ещё меньше) ещё и тренеры иностранные. И ничего, как-то справляются и выигрывают. В том же ЦСКА, когда брали Кубок УЕФА в 2005, полузащита и нападение исключительно иностранцы.
Вы знаете, батенька, за такое сейчас и партбилет на стол положить можно!))
+3
-1
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Олимпионик
Русский костяк уже был ОПГ Ромашка.
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Футбольные Сливки
Т9 ошибся в одной букве, он имел ввиду русский Костян.

А так зачем делить по паспортам тем более в футболе!?
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Shast
Ответ Олимпионик
Русский костяк уже был ОПГ Ромашка.
И результат какой?
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Женька Овомоела
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Романцев еще тот Спартак строил несколько лет, дайте Абаскалю время! Менять тренеров каждые год- полтора это утопия и путь в никуда.
Погугли что такое утопия)
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Женька Овомоела
Ответ КБ Сергей
Всё верно, но Илья забыл добавить, что в этом костяке, должен быть, хотя бы один лидер, который бы тащил команду в трудную минуту и был бы настоящим проводником тренерских идей, а не подрывником, втихаря транслирующим свои настроения через агента. Спартак сейчас без тренера, который потерялся где-то в ворохе своих идей, без капитана и без лидеров, а значит и без игры и без результата.
Был у вас такой, вы его потом гонgоном еще нарекли😁
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КБ Сергей
Ответ Честный контроль
Этот клуб никогда не придет к успеху честно. Он проклят
Это пишет болельщик клуба-аббревиатуры?))) ОЛЛС, ЦДКА, ЦСКА, КПСС, ГИБДД, ЛГБТ и т.д. Тьфу, на…)))
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interested
Под руководством чеченки Заремы, и будет "Спартаку" счастье! )
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arij
опечатка наверное.. должен быть хороший косяк и вокруг него легионеры))
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Тренерские конспекты Бормана
Романцев еще тот Спартак строил несколько лет, дайте Абаскалю время! Менять тренеров каждые год- полтора это утопия и путь в никуда.
0
0
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sled
Почему Ильюша не учит родной $kaZenit?
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Max9999
русский Костян!
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Заборостроитель
Российский костяк, конечно, хорошо. Но при успехах эти паспортисты не хуже атомной бомбы разрывают коллектив
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КБ Сергей
Всё верно, но Илья забыл добавить, что в этом костяке, должен быть, хотя бы один лидер, который бы тащил команду в трудную минуту и был бы настоящим проводником тренерских идей, а не подрывником, втихаря транслирующим свои настроения через агента. Спартак сейчас без тренера, который потерялся где-то в ворохе своих идей, без капитана и без лидеров, а значит и без игры и без результата.
0
0
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Ilya Shilovskiy
А почему?
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Мукунку хороший
Ну дай этот совет зениту.. они у нас «гегемоны»))
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