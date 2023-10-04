Максим Рыбин: «Голдобин может стать лучшим бомбардиром КХЛ по окончании сезона. Ему по силам забросить 30 шайб»

Максим Рыбин высказался о результативности Николая Голдобина в нынешнем сезоне.

В 14 играх нынешнего Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий «Спартака» Николай Голдобин набрал 17 (9+8) очков.

«Голдобин может стать лучшим бомбардиром КХЛ по окончании сезона. Сезон для него пока складывается удачно. В матче с «Барысом» (6:3) он сделал пять передач.

Почему не забрасывает сильным командам? Не думаю, что это какая-то проблема. Его не должно это беспокоить, рано или поздно забросит. Конечно, хочется меньше этих разговоров, почему у него не получается, но пока так.

Главное – он набирает очки, приносит пользу клубу, все довольны. Сейчас еще пока все команды свежие, но скоро хоккей станет чуть другим, когда будут сказываться перелеты, выездные серии.

Он играет ключевую роль в клубе, ему доверяют, выходит на большинство, у него отличные партнеры, его выводят на точку, на броски. Ему по силам забросить в этом сезоне 30 шайб», – сказал бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин.