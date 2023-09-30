Иван Морозов о звене с Голдобиным и Порядиным: «У Коли бросок, Пашка бежит хорошо. Мы просто подходим друг другу, много общаемся и вне льда»

Иван Морозов высказался о своей тройке с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

– Ваше звено с Павлом Порядиным и на старте сезона одно из лучших в . Почему у вас так хорошо все получается?

– Мы просто подходим друг другу. Понимаем, кто куда-то едет, хорошо чувствуем ситуацию. Мы много общаемся и вне льда, и во время тренировок, во время игр, чтобы улучшать свою игру.

Это тоже дает свои плоды. Мне кажется, мы дополняем и используем сильные стороны друг друга. У Коли бросок хороший, Пашка бежит хорошо. Все стараемся играть в пас, за счет быстрого паса проходить капканы, – сказал форвард « ».

У «Спартака» ярчайшая тройка КХЛ. Голдобин, Морозов и Порядин – сенсация