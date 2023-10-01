Подъяпольский, Скленичка и Голдобин – лучшие игроки сентября в КХЛ

Теги Лада Спартак рейтинги КХЛ Барыс Николай Голдобин Владислав Подъяпольский Давид Скленичка Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков сентября.

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший 6 побед в 11 матчах.

По его воротам было нанесено 332 броска (30,2 в среднем за игру), из которых он отразил 95,2%. Коэффициент надежности составил 1,49. 

Лучшим защитником признан Давид Скленичка («Барыс»), набравший 14 (1+13) очков в 10 матчах месяца.

Показатель полезности игрока составил «+4», а текущая серия с набранными очками составляет 7 матчей. Также на счету чеха 10 силовых приемов, 15 блокированных бросков, два отбора и один перехват.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 17 (9+8) очков в 13 матчах месяца.

В матче с «Барысом» игрок красно-белых стал девятым игроком в истории КХЛ, сделавшим ассистентский пента-трик. 

 

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5 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Вообще-то Барсыом интересная история, лучший бомбардир лиги там, лучший бомбардир защитник там, а команда на 10 месте
+5
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+5
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Crenk
Вот так Подьяпольский !!
Недостаёт только сухаря
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Александр Матросов
Я
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Илья Владимирович
Голдобину желаю попадания в этот список каждый месяц!
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AERN
Подъяпольский ведь системе марино не подошел.
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