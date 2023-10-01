Подъяпольский, Скленичка и Голдобин – лучшие игроки сентября в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков сентября.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 6 побед в 11 матчах.

По его воротам было нанесено 332 броска (30,2 в среднем за игру), из которых он отразил 95,2%. Коэффициент надежности составил 1,49.

Лучшим защитником признан («Барыс»), набравший 14 (1+13) очков в 10 матчах месяца.

Показатель полезности игрока составил «+4», а текущая серия с набранными очками составляет 7 матчей. Также на счету чеха 10 силовых приемов, 15 блокированных бросков, два отбора и один перехват.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 17 (9+8) очков в 13 матчах месяца.

В матче с « » игрок красно-белых стал девятым игроком в истории , сделавшим ассистентский пента-трик.