Рябыкин об «Авангарде»: «Про Кравеца не хочу даже говорить. Очень не нравится игра вратарей, ну и при таком количестве удалений выигрывать невозможно»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Авангарда» в текущем сезоне.

– Как вы оцениваете игру «Авангарда» в этом сезоне? Вот только недавно удалось прервать целую серию из четырех поражений, причем с разгромным счетом. Что, ваш взгляд, не так в команде?

– Сложно понять, что происходит в команде, когда ты не находишься внутри. И рассуждать об этом неправильно.

Могу только сказать, что вижу со стороны. Мне очень не нравится игра вратарей. Ну и при таком количестве удалений, конечно, невозможно, выигрывать.

– Может быть, дело и в главном тренере?

– По поводу Кравеца я вообще ничего комментировать не буду. Не хочу даже говорить про этого человека, – сказал бывший тренер омичей.