Рябыкин об «Авангарде»: «Про Кравеца не хочу даже говорить. Очень не нравится игра вратарей, ну и при таком количестве удалений выигрывать невозможно»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Авангарда» в текущем сезоне.

– Как вы оцениваете игру «Авангарда» в этом сезоне? Вот только недавно удалось прервать целую серию из четырех поражений, причем с разгромным счетом. Что, ваш взгляд, не так в команде?

 – Сложно понять, что происходит в команде, когда ты не находишься внутри. И рассуждать об этом неправильно.

Могу только сказать, что вижу со стороны. Мне очень не нравится игра вратарей. Ну и при таком количестве удалений, конечно, невозможно, выигрывать.

– Может быть, дело и в главном тренере?

 – По поводу Кравеца я вообще ничего комментировать не буду. Не хочу даже говорить про этого человека, – сказал бывший тренер омичей. 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dragon10
Кравец, как минимум, очень терпеливый и не тратит эмоции. Он пришёл в команду в расчёте на место г.т., досидел, дотерпел назначение за спиной Рябыкина и летом выждал, пока все отказались и Авангард был вынужден продлить его. Он хочет работать в Омске
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Ilya
Если учесть, что Авангард удаляется меньше всех, то есть вопрос, смотрит ли вообще хоккей Рябыкин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вперёд спартак
пряник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goodvin55
Ответ Dragon10
Кравец, как минимум, очень терпеливый и не тратит эмоции. Он пришёл в команду в расчёте на место г.т., досидел, дотерпел назначение за спиной Рябыкина и летом выждал, пока все отказались и Авангард был вынужден продлить его. Он хочет работать в Омске
Всё так. К Кравецу вопросов как раз минимум. Он делает то что может. Вопрос к тем кто не нашёл тренера более высокого уровня и высоких амбиций.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Ilya
Ответ Goodvin55
Всё так. К Кравецу вопросов как раз минимум. Он делает то что может. Вопрос к тем кто не нашёл тренера более высокого уровня и высоких амбиций.
А есть такие на рынке?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ Dragon10
Кравец, как минимум, очень терпеливый и не тратит эмоции. Он пришёл в команду в расчёте на место г.т., досидел, дотерпел назначение за спиной Рябыкина и летом выждал, пока все отказались и Авангард был вынужден продлить его. Он хочет работать в Омске
Не тратит эмоции? Да он вчера радовался так как будто кубок взял. И это притакрм количестве проблем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий