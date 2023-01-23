«С Рябыкиным «Авангард» был бы там же, где сейчас с Кравецом. Руководство омичей недотерпело». Николишин о команде

считает, что «Авангард» прибавил бы и без увольнения .

– Довольны ли вы преображением « » после смены тренера по ходу сезона?

– Мне кажется, что в отношении с Рябыкиным руководством омичей недотерпело. У них же было 12 матчей подряд на выезде – это 1,5 месяца. Постоянно ездить по городам сложно, состав к тому же почти не изменился. Вратарская проблема как была, так и осталась.

Да и в целом, вместо того, чтобы помочь молодому тренеру, который пришел после Боба Хартли, в клубе пошли на увольнение. Рябыкину нужно было время, чтобы перестроиться от хоккея Хартли. Считаю, что результат бы пришел.

В «Авангарде» на место Рябыкина поставили . Конечно, я рад за Мишку: его команда сейчас и очки набирает, и играет хорошо.

Но дело не в тренере, а как руководство ко всему этому подошло. С Рябыкиным «Авангард» был бы на той же позиции, что сейчас с Кравецом, – сказал бывший тренер клубов .