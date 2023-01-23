«С Рябыкиным «Авангард» был бы там же, где сейчас с Кравецом. Руководство омичей недотерпело». Николишин о команде

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Андрей Николишин КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Андрей Николишин считает, что «Авангард» прибавил бы и без увольнения Дмитрия Рябыкина.  

– Довольны ли вы преображением «Авангарда» после смены тренера по ходу сезона?

– Мне кажется, что в отношении с Рябыкиным руководством омичей недотерпело. У них же было 12 матчей подряд на выезде – это 1,5 месяца. Постоянно ездить по городам сложно, состав к тому же почти не изменился. Вратарская проблема как была, так и осталась.

Да и в целом, вместо того, чтобы помочь молодому тренеру, который пришел после Боба Хартли, в клубе пошли на увольнение. Рябыкину нужно было время, чтобы перестроиться от хоккея Хартли. Считаю, что результат бы пришел. 

В «Авангарде» на место Рябыкина поставили Михаила Кравеца. Конечно, я рад за Мишку: его команда сейчас и очки набирает, и играет хорошо.

Но дело не в тренере, а как руководство ко всему этому подошло. С Рябыкиным «Авангард» был бы на той же позиции, что сейчас с Кравецом, – сказал бывший тренер клубов КХЛ

43 комментария

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Ыжык
Ответ зять тестярика
забываешь что писал ранее
Ни капли
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зять тестярика
Ответ Ыжык
У Ковальчука не было просто шанса не попасть в Авангард. Там особо даже переговоров не нужно было. Благо что место под потолком на него было.
забываешь что писал ранее
0
0
0
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Ыжык
Ответ зять тестярика
а ковальчука кто притащил?
У Ковальчука не было просто шанса не попасть в Авангард. Там особо даже переговоров не нужно было. Благо что место под потолком на него было.
0
0
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зять тестярика
Ответ Ыжык
Буше.
а ковальчука кто притащил?
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Ыжык
Ответ зять тестярика
крылов тоже поставил задачу найти снайпера и волков притащил в аву ковальчука?
Буше.
0
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зять тестярика
Ответ Ыжык
Крылов поставил задачу и Волков, в отличии от Сушинского, с ней справился. И так у нас стали появляться молодые хоккеисты.
крылов тоже поставил задачу найти снайпера и волков притащил в аву ковальчука?
0
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Ыжык
Ответ Максут Дюсембинов
Тренер Рябыкин отличный
Может быть, но в Авангарде он наошибался. И ошибок своих признавать не хотел.
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-1
-1
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Ыжык
Ответ зять тестярика
что волков взял так и заставил хартли работать.сам же знаешь что без согласия крылова в аве ничего не происходит че пар гонять
Крылов поставил задачу и Волков, в отличии от Сушинского, с ней справился. И так у нас стали появляться молодые хоккеисты.
0
-1
-1
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Ыжык
Ответ Angryslon
Ты постеры с Волковым хоть меняй иногда. А то, фапая на него, забрызгал поди все.
Кто про что, а ты все туда же. Чувак, ну ты же палишься, за пропаганду этой херни сейчас срок)
0
-1
-1
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Alex9999995
"Но дело не в тренере, а как руководство ко ко ко ко всему этому подошло".
0
-5
-5
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Максут Дюсембинов
Ответ Ыжык
Ну николишину то видней чем руководству Авангарда. Почему бы просто не признать что Рябыкин не справился. Кравец пока тоже кот в мешке, но очевидно что с командой он ладит. Новый генмен пока только в минус сработал. Привез пару полуживых вратарей, киселевича и какого то ноунейма. А отдал нормального Яроша.
Тренер Рябыкин отличный
0
-2
-2
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, в точку можит надо было потерпеть а до сразу увольняют !
0
-3
-3
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зять тестярика
Ответ Юрий Вайнтруб
У команды есть мастерство, но нет бойцовского характера.Также в тактике слишком однообразны. Для победы хороших качеств маловато. В этом сезоне в кубке Гагарина шансов нет.
не бойцовского характера нет потому что бойцов мало.
0
-2
-2
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Angryslon
Ответ Ыжык
Бобков, после того как получил большой контракт забил на хоккей, играл на расслабоне. К сушинскому и была претензия что он наваливал денег непонятным людям. В тоже время волков собрал чемпионскую команду, влез в потолок, заставил Хартли работать с молодежью. И разреб кучу контрактов после сушинского.
Ты постеры с Волковым хоть меняй иногда. А то, фапая на него, забрызгал поди все.
0
-1
-1
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зять тестярика
Ответ Ыжык
Бобков, после того как получил большой контракт забил на хоккей, играл на расслабоне. К сушинскому и была претензия что он наваливал денег непонятным людям. В тоже время волков собрал чемпионскую команду, влез в потолок, заставил Хартли работать с молодежью. И разреб кучу контрактов после сушинского.
что волков взял так и заставил хартли работать.сам же знаешь что без согласия крылова в аве ничего не происходит че пар гонять
0
-1
-1
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Ыжык
Ответ зять тестярика
при волкове тоже половина игроков не соответствуют уровню финала конфы.если в полуфинале вылетят ничего удивительного не будет.кстати бобков команде помог дойти до финала переигравшем метсолу.но а в финале шансов не было наверно даже с гашеком в лучшие годы
Бобков, после того как получил большой контракт забил на хоккей, играл на расслабоне. К сушинскому и была претензия что он наваливал денег непонятным людям. В тоже время волков собрал чемпионскую команду, влез в потолок, заставил Хартли работать с молодежью. И разреб кучу контрактов после сушинского.
0
-1
-1
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зять тестярика
Ответ Ыжык
А ещё при сухаре взяли Адригетто, Бобкова, Рамо, Щербака и прочий шлак. А ещё команда не была готова к потолку.
при волкове тоже половина игроков не соответствуют уровню финала конфы.если в полуфинале вылетят ничего удивительного не будет.кстати бобков команде помог дойти до финала переигравшем метсолу.но а в финале шансов не было наверно даже с гашеком в лучшие годы
0
-2
-2
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Ястреб
Пока все устраивает, там посмотрим)))
Рябикину думаю просто не повезло или мы не знаем правду…
0
-1
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Ыжык
Ответ зять тестярика
ковальчук друг крылова и хартли а пригласил его волков разве так бывает?покку кстати тоже при сухаре взяли
А ещё при сухаре взяли Адригетто, Бобкова, Рамо, Щербака и прочий шлак. А ещё команда не была готова к потолку.
0
-1
-1
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зять тестярика
Ответ Ыжык
При нем, но не разгонять же тех кто был. Каски, Найт, Буше, Ковальчук и прочие важные личности это работа Волкова.
ковальчук друг крылова и хартли а пригласил его волков разве так бывает?покку кстати тоже при сухаре взяли
+1
-1
0
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Юрий Вайнтруб
У команды есть мастерство, но нет бойцовского характера.Также в тактике слишком однообразны. Для победы хороших качеств маловато. В этом сезоне в кубке Гагарина шансов нет.
+5
0
+5
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Ap6y3
После смены главного тренера заметно улучшилась атмосфера в раздевалке, наконец-то заиграл Ткачёв, меньшинство перестало быть безнадёжным. Вообще, очень много изменений произошло, так что не соглашусь с Николишиным.
+3
0
+3
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Сибирский литовец
Можно было бы доверить Рябыкину после 12 поражений , но сколько он ещё бы проиграл ?
0
-2
-2
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Габорик
Ответ Alex Novatsky
А дартаньян кто😁
А Д’Артаньян уже в Магнитке...
0
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Alex Novatsky
Ответ Габорик
Что с одним, что с другим - это не знаешь, на кого лучше попасть в первом раунде. Ак Барс с Биллом - это в нынешней ситуации без шансов, Адмирал - будет мучение игр в 7, Уфа тоже в автобус может. А как показывает сезон - мы можем только там, где играть дают, в частности первому звену. Плюс с такой защитой, особенно 53-58-77, три мушкетёра, слишком грустно всё. Про Васю уже давно все сказали. Хочется надеяться на лучшее, но скорее всего чудеса закончились с Бобом :)
А дартаньян кто😁
0
0
0
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