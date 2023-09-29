Журналист Зислис после 0:6 «Авангарда»: «Такой беспомощной команды не видел со времен Рябыкина. Глубокий кризис»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Михаил Кравец Динамо Михаил Зислис Хоккей

Михаил Зислис высказался о проблемах в игре «Авангарда».

«Авангард» проиграл московскому «Динамо» (0:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд команды Михаила Кравца.

«Хоккей в исполнении московского «Динамо» в моем идеальном мире не считается образцом для подражания. Но сейчас оно выглядит машиной без слабых мест.

Более подходящего соперника, который проверит тебя и твою готовность к серьезным свершениям, на старте нынешнего сезона я не вижу. Сдашь этот тест – можешь на что-то претендовать. «Авангард» испытание провалил полностью.

Команда находится в глубоком кризисе и вживую это впечатление было еще сильнее. Такой беспомощной я ее не видел, наверное, год со времен Дмитрия Рябыкина.

На заполненной «ВТБ Арене» как минимум треть пришедших на матч зрителей поддерживала омскую команду.

Мне жаль, что суммарно в нормальный хоккей их любимцы за два периода сыграли минут пять.

«Динамо» после самого сложного дальневосточно-сибирского выезда без явного напряжения уничтожила «Авангард».

Странно, что даже после поражений и в матче с историческим соперником мотивация «ястребов» чуть превышала нулевую отметку.

Кажется, руководству клуба в ближайшее время надо что-то или кого-то менять», – написал журналист Михаил Зислис.

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4 комментария

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Сергей СКК Иртыш
Зилис команда при Рябыкине так крупно не проигрывала ты чего несёшь
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Ястреб
Ну хот не рекорд…ну а так печально 😪
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Ap6y3
Ответ Сергей СКК Иртыш
Зилис команда при Рябыкине так крупно не проигрывала ты чего несёшь
Да не, были и при Рябыкине похожие поражения. Взять ту же домашнюю игру с Куньлунем
+1
-1
0
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