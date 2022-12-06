Василевский-старший об «Авангарде»: «Пришел опытный Кравец, и дело сдвинулось. Рябыкин допустил какие-то ошибки из-за неопытности, возможно»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Станислав Галимов КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Андрей Василевский-старший считает, что игра «Авангарда» изменилась с приходом Кравеца.

«В Василия Демченко и Станислава Галимова в первые месяцы чемпионата было выпущено немало критических стрел. Но жизнь показывает, что дело было совсем не в них.

Смотрите, после смены тренера пошли победы, команда выбралась не неплохие позиции в таблице, улучшилось качество игры. Да, есть опасения, что они не потянут в плей-офф, но ведь пока это только опасения.

Не хочу бросать тень на Рябыкина, но, возможно, им были допущены какие-то ошибки из-за неопытности.

Сейчас пришел опытный человек – Михаил Кравец, и дело сдвинулось. Это тоже важный показатель», – сказал отец вратаря «Тампы» Андрея Василевского, в прошлом – вратарь и тренер вратарей. 

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