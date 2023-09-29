Скотт Уилсон должен вскоре вернуться в состав «Витязя». Форвард забросил 22 шайбы в прошлом сезоне

Скотт Уилсон должен вскоре вернуться в состав «Витязя».

31-летний канадец еще не играл в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ из-за травмы.

В прошлом сезоне обладатель Кубка Стэнли-2017 в составе «Питтсбурга» забросил 22 шайбы в 68 играх за команду с учетом плей-офф.

«Не хочу забегать вперед по поводу выздоровления , с ним мы общаемся. В ближайшее время он должен вернуться.

С Виталием Поповым все по-другому: мы не хотим усугублять его повреждение, учитывая, что он центральный нападающий. Ждем его полного выздоровления», – сказал главный тренер подмосковного клуба .