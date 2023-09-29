Скотт Уилсон должен вскоре вернуться в состав «Витязя». Форвард забросил 22 шайбы в прошлом сезоне

Теги Витязь травмы КХЛ Александр Завьялов Виталий Попов Скотт Уилсон Хоккей

Скотт Уилсон должен вскоре вернуться в состав «Витязя».

31-летний канадец еще не играл в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ из-за травмы. 

В прошлом сезоне обладатель Кубка Стэнли-2017 в составе «Питтсбурга» забросил 22 шайбы в 68 играх за команду с учетом плей-офф. 

«Не хочу забегать вперед по поводу выздоровления Скотта, с ним мы общаемся. В ближайшее время он должен вернуться.

С Виталием Поповым все по-другому: мы не хотим усугублять его повреждение, учитывая, что он центральный нападающий. Ждем его полного выздоровления», – сказал главный тренер подмосковного клуба Александр Завьялов

 

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1 комментарий

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Бабло Муани
Возвращение блудного Скотти
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