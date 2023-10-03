Пакетт о рукопожатиях в России: «Пожал всем руки при первой встрече, на следующий день прихожу – все по новой. Я был в замешательстве. Сейчас уже привык»

Теги КХЛ Динамо Седрик Пакетт Чемпионат.com Хоккей

Седрик Пакетт высказался о том, что в России люди пожимают руки при встрече.

– Что больше всего поражает в России, к чему не можете привыкнуть? Многих смущают рукопожатия.

– Да, в прошлом году я не совсем понимал, что это. Пожал всем руки при первой встрече, сказал – приятно познакомиться. А на следующий день прихожу – и все по новой. Я был в замешательстве.

Не знаю, откуда такая традиция, но сейчас уже к ней привык. Приходишь на арену, жмешь всем руки, такой ритуал. Все нормально! – сказал форвард «Динамо» Седрик Пакетт.

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1 комментарий

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diadiasasha59
Пакет не в курсе что ли,что рукопожатие доказывает отсутствие в руке камня?😁
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