Пакетт о рукопожатиях в России: «Пожал всем руки при первой встрече, на следующий день прихожу – все по новой. Я был в замешательстве. Сейчас уже привык»

Седрик Пакетт высказался о том, что в России люди пожимают руки при встрече.

– Что больше всего поражает в России, к чему не можете привыкнуть? Многих смущают рукопожатия.

– Да, в прошлом году я не совсем понимал, что это. Пожал всем руки при первой встрече, сказал – приятно познакомиться. А на следующий день прихожу – и все по новой. Я был в замешательстве.

Не знаю, откуда такая традиция, но сейчас уже к ней привык. Приходишь на арену, жмешь всем руки, такой ритуал. Все нормально! – сказал форвард « » .