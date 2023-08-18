Майоров об отстранении России: «Мы не окажемся мальчиками для битья, когда вернемся. Не вижу глобальных преобразований в европейском хоккее. Шведы и финны ослабли»

Борис Майоров высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Как сохранить уровень и славные традиции отечественного хоккея, когда мы отлучены от чемпионатов мира, Олимпийских игр?

– Думаю, мы многое не потеряем, потому что у нас достаточно серьезная конкуренция внутри своего чемпионата.

Конечно, всегда хочется себя проявить на международной арене, соревнуясь с канадцами, чехами, шведами, финнами... Пока мы лишены этой возможности, но Федерация хоккея России старается что-то делать. Вот весной прошла серия матчей «России 25».

Это серьезная потеря, что не играем на международном уровне, но, думаю, когда вернемся, то не окажемся мальчиками для битья. Особенно с учетом той мотивации, которая у нас будет – и у тренеров, и у игроков.

К тому же не вижу, что, по крайней мере, в европейском хоккее происходят какие-то глобальные преобразования. Ослабли шведы. Ослабли и финны, потому что не играют у нас в КХЛ. У нас солидный чемпионат – не могу сравнить его с НХЛ, но ни в одной европейской стране такого нет. Отсюда и провал финской сборной на последнем чемпионате мира, – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.