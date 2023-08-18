Майоров об отстранении России: «Мы не окажемся мальчиками для битья, когда вернемся. Не вижу глобальных преобразований в европейском хоккее. Шведы и финны ослабли»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Борис Майоров КХЛ сборная России U25 Хоккей

Борис Майоров высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Как сохранить уровень и славные традиции отечественного хоккея, когда мы отлучены от чемпионатов мира, Олимпийских игр?

– Думаю, мы многое не потеряем, потому что у нас достаточно серьезная конкуренция внутри своего чемпионата.

Конечно, всегда хочется себя проявить на международной арене, соревнуясь с канадцами, чехами, шведами, финнами... Пока мы лишены этой возможности, но Федерация хоккея России старается что-то делать. Вот весной прошла серия матчей «России 25».

Это серьезная потеря, что не играем на международном уровне, но, думаю, когда вернемся, то не окажемся мальчиками для битья. Особенно с учетом той мотивации, которая у нас будет – и у тренеров, и у игроков.

К тому же не вижу, что, по крайней мере, в европейском хоккее происходят какие-то глобальные преобразования. Ослабли шведы. Ослабли и финны, потому что не играют у нас в КХЛ. У нас солидный чемпионат – не могу сравнить его с НХЛ, но ни в одной европейской стране такого нет. Отсюда и провал финской сборной на последнем чемпионате мира, – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.

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4 комментария

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Melnikov1968
Почему же мы не смогли ослабших финнов на ОИ хлопнуть? Или все дело в том, что тогда они ещё играли в КХЛ? 😊😊😊 Очередная пурга.
+8
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+8
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Александр Рыбаков
Ответ Oleg Olegov
Финны не играли в КХЛ, поэтому провалились на ЧМ. Может и логично, но Латвия достигла исторического максимума на ЧМ в первый же сезон без КХЛ. Печальный для Майорова вывод- вокруг КХЛ мир не вертится, и КХЛ особо ни на что не влияет.
у них своя розовая понимашина
+2
0
+2
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Oleg Olegov
Финны не играли в КХЛ, поэтому провалились на ЧМ.
Может и логично, но
Латвия достигла исторического максимума на ЧМ в первый же сезон без КХЛ.

Печальный для Майорова вывод- вокруг КХЛ мир не вертится, и КХЛ особо ни на что не влияет.
+1
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Atsuktuvas
Сложно поспорить. В 1992 году сборная СССР по хоккею не была мальчиками для битья.
0
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