Майоров об отстранении России: «Мы не окажемся мальчиками для битья, когда вернемся. Не вижу глобальных преобразований в европейском хоккее. Шведы и финны ослабли»
Борис Майоров высказался касательно отстранения России от турниров.
Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.
– Как сохранить уровень и славные традиции отечественного хоккея, когда мы отлучены от чемпионатов мира, Олимпийских игр?
– Думаю, мы многое не потеряем, потому что у нас достаточно серьезная конкуренция внутри своего чемпионата.
Конечно, всегда хочется себя проявить на международной арене, соревнуясь с канадцами, чехами, шведами, финнами... Пока мы лишены этой возможности, но Федерация хоккея России старается что-то делать. Вот весной прошла серия матчей «России 25».
Это серьезная потеря, что не играем на международном уровне, но, думаю, когда вернемся, то не окажемся мальчиками для битья. Особенно с учетом той мотивации, которая у нас будет – и у тренеров, и у игроков.
К тому же не вижу, что, по крайней мере, в европейском хоккее происходят какие-то глобальные преобразования. Ослабли шведы. Ослабли и финны, потому что не играют у нас в КХЛ. У нас солидный чемпионат – не могу сравнить его с НХЛ, но ни в одной европейской стране такого нет. Отсюда и провал финской сборной на последнем чемпионате мира, – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.
Может и логично, но
Латвия достигла исторического максимума на ЧМ в первый же сезон без КХЛ.
Печальный для Майорова вывод- вокруг КХЛ мир не вертится, и КХЛ особо ни на что не влияет.