Пашков об омском Ткачеве: «Он должен стать таким же лидером, как Радулов или Гусев. С «Динамо» катался на прямых ногах, огня не увидел»

Теги Авангард Александр Радулов КХЛ Александр Пашков Никита Гусев Динамо Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Александр Пашков считает, что Владимир Ткачев из «Авангарда» должен играть лучше.

27-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков в 11 матчах сезона. 

– Чем вас порадовали 6:0 с Омском – понятно. А чем, как вы говорите, удивили?

– У «Авангарда» приличный состав, но «Динамо» доминировало. Бросилось в глаза, что Омск играл без настроения, словно отбывал номер. Удивительно!

– В чем дело?

– Учитывая нынешний уровень КХЛ, который далек от высокого, очень многое зависит от лидеров. Они делают результат.

Так вот легионеры «Авангарда» на фоне легионеров «Динамо» просто потерялись. На прямых ногах покатался и талантливый Ткачев, это тоже бросилось в глаза. Судя по прессе, у него в контракте много нулей, плюс еще и премиальные за результативность. И тут такая пассивность... 

– Причины?

– Из прошлого сезона, когда «Авангард» одолевали внутренние проблемы, команда все-таки вышла с наименьшими потерями. Молодому менеджеру Курьянову досталось скромное наследство, но он за это лето все-таки смог команду подлатать, в ней есть кем играть.

Но, судя по матчу с «Динамо», внутри команды какие-то проблемы. Показалось, что тренер сам по себе, игроки – сами по себе. Тот же Ткачев должен стать таким же лидером, как Радулов или Гусев, выделяться в каждой смене, вести за собой, в каких-то эпизодах доминировать.

– Ему это по силам?

– Да, талант у Ткачева есть. Но огня в его действиях в Петровском парке не увидел. Тренер должен этот огонь разжигать, – сказал олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Tyler Durden
Заголовочки у вас топовые, конечно, добавили бы еще казанского Саню или московского Никитоса
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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