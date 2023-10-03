Пашков об омском Ткачеве: «Он должен стать таким же лидером, как Радулов или Гусев. С «Динамо» катался на прямых ногах, огня не увидел»

Александр Пашков считает, что Владимир Ткачев из «Авангарда» должен играть лучше.

27-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков в 11 матчах сезона.

– Чем вас порадовали 6:0 с Омском – понятно. А чем, как вы говорите, удивили?

– У «Авангарда» приличный состав, но «Динамо» доминировало. Бросилось в глаза, что Омск играл без настроения, словно отбывал номер. Удивительно!

– В чем дело?

– Учитывая нынешний уровень , который далек от высокого, очень многое зависит от лидеров. Они делают результат.

Так вот легионеры « » на фоне легионеров « » просто потерялись. На прямых ногах покатался и талантливый , это тоже бросилось в глаза. Судя по прессе, у него в контракте много нулей, плюс еще и премиальные за результативность. И тут такая пассивность...

– Причины?

– Из прошлого сезона, когда «Авангард» одолевали внутренние проблемы, команда все-таки вышла с наименьшими потерями. Молодому менеджеру Курьянову досталось скромное наследство, но он за это лето все-таки смог команду подлатать, в ней есть кем играть.

Но, судя по матчу с «Динамо», внутри команды какие-то проблемы. Показалось, что тренер сам по себе, игроки – сами по себе. Тот же Ткачев должен стать таким же лидером, как или Гусев, выделяться в каждой смене, вести за собой, в каких-то эпизодах доминировать.

– Ему это по силам?

– Да, талант у Ткачева есть. Но огня в его действиях в Петровском парке не увидел. Тренер должен этот огонь разжигать, – сказал олимпийский чемпион.